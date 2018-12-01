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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef
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  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef

تم إيقافه

Viva CollectionOnionChef

HR2505/90

التقطيع مثل طاهٍ محترف

وأخيرًا أصبح بإمكانك الفرم مثل طاهٍ محترف. فبفضل مفرمة OnionChef من Philips المزوّدة بتقنية ChopDrop يمكنك الحصول على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طحن اللحم وفرم الأعشاب والقيام بالمزيد غير ذلك بفضل الشفرة المنفصلة العالية السرعة.

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فرم البصل وطحن اللحم والقيام بالمزيد غير ذلك

التقطيع مثل طاهٍ محترف

  • المفرمة

  • تقنية ChopDrop

  • وظيفتان: فرم خشن وفرم ناعم

  • تحديد السرعة التلقائي

تقنية ChopDrop

تقنية ChopDrop

نحن ندرك معاناتك أثناء عملية فرم البصل الصعبة، لذلك أقدمت شركة Philips على خطوة ذكية وطوّرت تقنية ChopDrop التي تمكّنك من فرم البصل مثل طاهٍ محترف بسهولة تامة. إن تصميم الحجرة الفريد يحافظ على البصل في الداخل بينما تقوم الشفرات الحادة الثلاثة بتقطيعه. وعندما تصبح القطع بالحجم المطلوب، يتم إسقاطها في الوعاء، فتكون جافة ومتناسقة في كل مرة. إنها مثالية لفرم البصل، وتقطيع الخضار الأخرى والفواكه والجبن والمكسرات، وغيرها الكثير.

محرك فعال بقوة 500 واط

محرك فعال بقوة 500 واط

يضمن محرك مفرمة OnionChef من Philips الفعال بقوة 500 واط فرم حتى المكونات الصلبة بسرعة وسهولة.

شفرات حادة من الفولاذ المقاوم للصدأ

مفرمة OnionChef من Philips مزودة بشفرات حادة من الفولاذ المقاوم للصدأ. تضمن الشفرات الثلاث الدقيقة بتقنية ChopDrop فرمًا جافًا ومتساويًا للمكونات الدقيقة من دون هرسها. بالإضافة إلى ذلك، إن شفرة الفرم العالية السرعة المتوفرة بشكل منفصل قادرة على سحق حتى المكونات الصلبة.

المواصفات التقنية

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