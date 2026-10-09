قوة أكبر، تناثر أقل.

اكتشف الخلط السهل مع الخلاط اليدوي من فيليبس من السلسلة 3000، المـصمم لجعل طهيك اليومي أسرع وأكثر سلاسة ومتعة. استمتع بالشوربات والعصائر الكريمية كل يوم دون فوضى في المطبخ.