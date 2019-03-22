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  • للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    المجموعة اليومية خلاط صغير

    HR2603/01

    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك قوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير المزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة.

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    المجموعة اليومية خلاط صغير

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    للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة

    مع محرك قوة 350 واط، لنتائج سريعة

    • 350 واط
    • وعاء للاستخدام أثناء التنقل
    • مفرمة متعددة الاستخدامات
    محرك فعّال بقوة 350 واط لخلطات سلسة

    محرك فعّال بقوة 350 واط لخلطات سلسة

    سيكون تحضير أنعم الخلطات سهلاً وسريعًا. اطحن مكوناتك المفضلة بدقة في غضون 30 ثانية فقط بفضل المحرك الفعّال بقوة 350 واط والشفرة الرباعية.

    سحق الثلج والمكونات الصلبة الأخرى

    سحق الثلج والمكونات الصلبة الأخرى

    يستطيع خلاطك الصغير التعامل مع كل شيء، سواء أكنت تُحضر صلصة الخضار أم عصيرًا. وهو يطحن ويكسر حتى المكونات الصلبة بدقة، من الكيوي إلى مكعبات الثلج.

    تصميم صغير

    تصميم صغير

    بفضل تصميمه المضمّن والعصري، يمكنك وضع الخلاط الصغير على سطح مطبخك ليكون في متناول يدك عندما تكون على عجلة من أمرك.

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    ملحقات قابلة للغسل في الجلاية

    استمتع براحة استخدام الملحقات القابلة للفك التي يمكنك تنظيفها في الجلاية.

    مستويان لضبط السرعة لخلطات أدق

    تحكّم في سرعة ودرجة نعومة خلط المكونات باستخدام زرَي السرعتين للحصول على عصير مثالي في كل مرة.

    كوب مناسب لحامل الأكواب

    مع أسلوب حياتك المزدحم، ستستمتع بسهولة تحضير العصير الصحي وأخذه معك كل يوم. اخلط مكوناتك في الكوب، ثم احمله معك أينما ذهبت لتنازل عصير صحي أثناء التنقل.

    شفرة رباعية قابلة للفك لتنظيف سهل

    من السهل الحفاظ على أداء خلاطك الشخصي في أقصى درجات الكفاءة. يمكن فك الشفرة الرباعية من دورق الخلاط لتنظيف سريع وسهل بعد كل استخدام.

    المفرمة المتعددة الاستخدامات مضمّنة لتقطيع الخضراوات بسهولة

    يمكنك القيام بكل شيء مع ملحق المفرمة المتعددة الاستخدامات. حضّر مجموعة متنوعة من التغميسات واليخنات والصلصات باستخدام المفرمة المتعددة الاستخدامات. إنها مثالية لتقطيع الخضروات مثل البصل والأعشاب، والمكسرات، واللحوم.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مشمول
      • الدورق
      • وعاء للاستخدام أثناء التنقل
      • مفرمة متعددة الاستخدامات

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      350  W
      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      التردد
      50-60  Hz
      سعة الدورق
      المرحلة الأولى  l
      السعة التشغيلية للدورق
      0.6  l
      سعة الكوب
      0.7  l
      عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
      21080 - 28520  rpm
      السعة التشغيلية للمفرمة المتعددة الاستخدامات
      150  ml
      السعة التشغيلية للكوب
      0.6  l

    • التصميم

      اللون
      أبيض ساطع

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎108 x 108 x 334  mm
      وزن المنتج
      1.14  kg

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • قابل للغسل في الجلاية
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      عدد إعدادات السرعة
      2

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك
      مادة الملحقات
      بلاستيك (الكوب / المفرمة المتعددة الاستخدامات)
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الدورق
      SAN
      تبديل المواد
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<

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