ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR2723/20
فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم.
2,3 كجم في الدقيقة
قوة 1800 واط مقيّدة
باللون الأبيض
قوة 500 واط اسمية وقوة 1800 واط مقيّدة لعملية فرم سريعة وسهلة.
تتكيف الأقراص الصحية الثلاثة للطحن المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (3 و5 و8 مم) مع أساليب الفرم الخاصة بك والأطباق التي تحضرها. تتوفر بأحجام مختلفة، بدءًا من حجم 3 مم الصغير جدًا إلى قرص للفرم الخشن أكثر بحجم 8 مم.
تم تصميم التوصيلة المسننة المعدنية بالكامل لتحمّل أصعب عمليات الفرم.