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جميع السلاسل

  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى
  • فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

تم إيقافه

Viva Collectionمفرمة لحوم

HR2723/20

فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

يمكن لمفرمة اللحم العالية الأداء من Philips هذه فرم كميات كبيرة من اللحوم بفضل محركها القوي والتوصيلة المعدنية. ويضمن القادوس المبتكر InsertClean وأداة التنظيف مستوى عاليًا من التنظيف الصحي بعد الانتهاء من عملية الفرم.

عرض جميع المزايا

InsertClean لتنظيف سريع وبدون مجهود

فرم بأداء عالٍ ونظافة قصوى

  • 2,3 كجم في الدقيقة

  • قوة 1800 واط مقيّدة

  • باللون الأبيض

سعة فرم تصل إلى 2,3 كجم في دقيقة واحدة

سعة فرم تصل إلى 2,3 كجم في دقيقة واحدة

قوة 500 واط اسمية وقوة 1800 واط مقيّدة لعملية فرم سريعة وسهلة.

3 أقراص صحية للطحن من الفولاذ المقاوم للصدأ (3 مم و5 مم و8 مم)

3 أقراص صحية للطحن من الفولاذ المقاوم للصدأ (3 مم و5 مم و8 مم)

تتكيف الأقراص الصحية الثلاثة للطحن المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (3 و5 و8 مم) مع أساليب الفرم الخاصة بك والأطباق التي تحضرها. تتوفر بأحجام مختلفة، بدءًا من حجم 3 مم الصغير جدًا إلى قرص للفرم الخشن أكثر بحجم 8 مم.

توصيلة معدنية متينة لتحمّل أصعب عمليات الفرم

تم تصميم التوصيلة المسننة المعدنية بالكامل لتحمّل أصعب عمليات الفرم.

المواصفات التقنية

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