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  • عملية فرم صحية وطازجة دائمًا، بدون مجهود
  • عملية فرم صحية وطازجة دائمًا، بدون مجهود

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Avance Collectionمفرمة لحوم

HR2743/01

عملية فرم صحية وطازجة دائمًا، بدون مجهود

تتميّز مفرمة اللحم هذه من Philips بأداء عالٍ وهي مزوّدة بمحرك قوي وجهة أمامية من الفولاذ المقاوم للصدأ، لتصميم متميّز ومستوى عالٍ من المتانة. بعد الفرم، يمكنك الاستمتاع بعملية تنظيف فائقة بفضل وعاء الفرم المنقسم والمبتكر وأداة التنظيف.

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وعاء فرم منقسم لعملية تنظيف فائقة

عملية فرم صحية وطازجة دائمًا، بدون مجهود

  • 800 واط اسمية

  • 2600 واط مقيّدة

  • وعاء فرم منقسم

طاقة محرك بقوة 2600 واط مقيّدة لتغذية ذاتية قوية

طاقة محرك بقوة 2600 واط مقيّدة لتغذية ذاتية قوية

طاقة محرك بقوة 2600 واط مقيّدة لتغذية ذاتية قوية.

سعة فرم بدون مجهود تصل إلى 4,5 كغ/الدقيقة

سعة فرم بدون مجهود تصل إلى 4,5 كغ/الدقيقة

تتضمّن أسطوانات للتقطيع والتقطيع إلى شرائح.

سكين صحي من الفولاذ الذي لا يصدأ لا تقلّ حدّته مع الوقت

سكين صحي من الفولاذ الذي لا يصدأ لا تقلّ حدّته مع الوقت

سكين صحي من الفولاذ المقاوم للصدأ لا تقلّ حدّته مع الوقت.

المواصفات التقنية

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