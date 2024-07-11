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  • المزج بما يتخطى الحدود المزج بما يتخطى الحدود المزج بما يتخطى الحدود
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    السلسلة 5000 خلاط

    HR2765/00

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 5000 خلاط

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    تحضير السموذي، والخلطات، والصلصات، والعجائن، وغير ذلك الكثير

    • خلاط
    أفضل خلط مع تقنية ProBlend Plus

    أفضل خلط مع تقنية ProBlend Plus

    تم تصميم المحرك والشفرات والوعاء للعمل معًا للحصول على نتائج مثالية، بحيث يمكنك الحصول على أفضل خلط حتى من الوصفات التي تتضمن مكعبات الثلج والمكسرات والفواكه المجمدة.

    محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 800 واط لضمان الخلط من دون جهد

    محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 800 واط لضمان الخلط من دون جهد

    محرك بتقنية ProBlend Plus يوفر دورانًا سريعًا للمكونات لضمان الخلط من دون جهد

    شفرات بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير

    شفرات بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير

    تسحق شفرة ProBlend Plus أكثر المكونات صلابة وتخلطها معًا للحصول على أنعم قوام بفضل الشفرات الست الطويلة والسميكة والحادة

    وعاء بتقنية ProBlend Plus لتدوير المكونات بشكل مثالي

    وعاء بتقنية ProBlend Plus لتدوير المكونات بشكل مثالي

    يدفع الوعاء الذي يعمل بتقنية ProBlend Plus المكونات مرة أخرى إلى الدوران بفضل تصميمه المضلع، بحيث يتم خلط كل شيء بالتساوي للحصول على نتائج من دون كتل.

    وعاء سعة 700 مل مع غطاء للتخزين أو الاستخدام في أثناء التنقل

    وعاء سعة 700 مل مع غطاء للتخزين أو الاستخدام في أثناء التنقل

    اخلط وصفتك واصطحبها معك بفضل الوعاء سعة 700 مل سهل الحمل. يمكنك تحضير عصير السموذي يوميًا، ثم إحكام إغلاق الوعاء بالغطاء المضاد للتسرب لأخذه معك أو تخزينه في الثلاجة للاستخدام في وقت لاحق. يأتي الوعاء مصنوعًا من التريتان من Eastman وخاليًا من مادة BPA بنسبة 100% ومقاومًا للكسر وآمنًا للاستخدام في الجلاية.

    تصميم أنيق وصغير الحجم يناسب كل مطبخ

    تصميم أنيق وصغير الحجم يناسب كل مطبخ

    أضِف لمسة أنيقة إلى مطبخك. يتميز المنتج بتصميم صغير الحجم ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أجزاء قابلة للفصل لضمان سهولة التخزين.

    خلاط شخصي متعدد الاستخدامات يساعدك على تحضير كل الوصفات المفضلة لديك

    خلاط شخصي متعدد الاستخدامات يساعدك على تحضير كل الوصفات المفضلة لديك

    استمتعي بمجموعة واسعة من الوصفات المصنوعة في المنزل، بداية من عصائر السموذي الناعمة والمشروبات المخفوقة ذات القوام الكريمي والصلصات الغنية ذات القوام السميك.

    تطبيق HomeID يوفّر لك كل الإلهام الذي تحتاج إليه

    تطبيق HomeID يوفّر لك كل الإلهام الذي تحتاج إليه

    اكتشف عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشف تطبيق HomeID الخاص بنا للاطّلاع على المشروبات والحساءات والصلصات اللذيذة وعلى المزيد من النصائح والإرشادات في ما يتعلق باستخدام الخلاط.

    الضغط والتدوير لضمان البساطة في الاستخدام بلمسة واحدة

    الضغط والتدوير لضمان البساطة في الاستخدام بلمسة واحدة

    يساعد الوعاء الذي يعمل عن طريق الضغط والتدوير على التخلص من الأزرار والأقراص، فتتمتّع بالخلط من دون عناء، وكل ذلك بحركة واحدة بسيطة.

    شفرات يمكن فكّها لتنظيف سهل

    شفرات يمكن فكّها لتنظيف سهل

    اشطف الشفرات القابلة للفصل تحت الماء أو ضعها في الجلاية للتنظيف الشامل.

    آمن للغسل في الجلاية للاستخدام اليومي الخالي من الهموم

    آمن للغسل في الجلاية للاستخدام اليومي الخالي من الهموم

    تعد كل الأجزاء القابلة للفصل سهلة الشطف وآمنة للاستخدام في الجلاية. وتتحمل الأوعية والأكواب المتينة المصنوعة من التريتان من Eastman دورات الغسل اليومية للاستمتاع بالاستخدام طويل الأمد.

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