  المزج بما يتخطى الحدود

    ‎5000 Series الخلاط

    HR2765/00

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل.

    ‎5000 Series الخلاط

    المزج بما يتخطى الحدود

    تحضير السموذي، والخلطات، والصلصات، والعجائن، وغير ذلك الكثير

    • محرك بتقنية ProBlend Plus وبقدرة 800 واط
    • مطحنة سعة 700 مل، كوب صغير سعة 300 مل
    • قطع قابلة للفك يمكن غسلها بالجلاية
    • وصفات ونصائح متنوعة مع تطبيق HomeID
    أفضل خلط مع تقنية ProBlend Plus

    تم تصميم المحرك والشفرات والوعاء للعمل معًا للحصول على نتائج مثالية، بحيث يمكنك الحصول على أفضل خلط حتى من الوصفات التي تتضمن مكعبات الثلج والمكسرات والفواكه المجمدة.

    محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 800 واط لضمان الخلط من دون جهد

    محرك بتقنية ProBlend Plus يوفر دورانًا سريعًا للمكونات لضمان الخلط من دون جهد

    شفرات بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير

    تسحق شفرة ProBlend Plus أكثر المكونات صلابة وتخلطها معًا للحصول على أنعم قوام بفضل الشفرات الست الطويلة والسميكة والحادة

    وعاء بتقنية ProBlend Plus لتدوير المكونات بشكل مثالي

    يدفع الوعاء الذي يعمل بتقنية ProBlend Plus المكونات مرة أخرى إلى الدوران بفضل تصميمه المضلع، بحيث يتم خلط كل شيء بالتساوي للحصول على نتائج من دون كتل.

    وعاء سعة 700 مل مع غطاء للتخزين أو الاستخدام في أثناء التنقل

    اخلطي وصفتك واصطحبيها معك بفضل الوعاء سعة 700 مل الذي يعد في متناول اليد. يمكنك تحضير عصير السموذي يوميًا، ثم إحكام إغلاق الوعاء بالغطاء المضاد للتسرب لأخذه معك أو تخزينه في الثلاجة للاستخدام في وقت لاحق. يأتي الوعاء مصنوعًا من التريتان من Eastman وخاليًا من مادة BPA بنسبة 100% ومقاومًا للكسر وآمنًا للاستخدام في غسالة الأطباق.

    تصميم أنيق وصغير الحجم يناسب كل مطبخ

    أضيفي لمسة أنيقة إلى مطبخك. يتميز المنتج بتصميم صغير الحجم ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أجزاء قابلة للفصل لضمان سهولة التخزين.

    خلاط شخصي متعدد الاستخدامات يساعدك على تحضير كل الوصفات المفضلة لديك

    استمتعي بمجموعة واسعة من الوصفات المصنوعة في المنزل، بداية من عصائر السموذي الناعمة والمشروبات المخفوقة ذات القوام الكريمي والصلصات الغنية ذات القوام السميك.

    تطبيق HomeID يوفّر لك كل الإلهام الذي تحتاج إليه

    اكتشف عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشف تطبيق HomeID الخاص بنا للاطّلاع على المشروبات والحساءات والصلصات اللذيذة وعلى المزيد من النصائح والإرشادات في ما يتعلق باستخدام الخلاط.

    الضغط والتدوير لضمان البساطة في الاستخدام بلمسة واحدة

    يساعد الوعاء الذي يعمل عن طريق الضغط والتدوير على التخلص من الأزرار والأقراص. ومن ثَمَّ يمكنك الخلط من دون عناء، كل ذلك بحركة واحدة بسيطة.

    شفرات يمكن فكّها لتنظيف سهل

    اشطفي الشفرات القابلة للفصل تحت الماء أو ضعيها في غسالة الأطباق للتنظيف الشامل.

    آمن للغسل في غسالة الأطباق للاستخدام اليومي الخالي من الهموم

    تعد كل الأجزاء القابلة للفصل سهلة الشطف وآمنة للاستخدام في غسالة الأطباق. وتتحمل الأوعية والأكواب المتينة المصنوعة من التريتان من Eastman دورات الغسل اليومية للاستمتاع بالاستخدام طويل الأمد.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      الإعدادات المبرمجة سابقًا
      غير منطبق
      الوظائف
      الخلط
      نوع المنتج
      خلاط صغير
      الشهادات
      غير منطبق
      سعة السلة
      غير منطبق
      سعة خزان المياه
      غير منطبق
      عدد الحصص
      المرحلة الثالثة
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      اضغط على الدورق وقم بتدويره على الوحدة الرئيسية
      طول سلك الطاقة
      0.85
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      غير منطبق
      موقت
      غير منطبق
      التقنية
      تقنية ProBlend Plus
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      غير منطبق
      مصباح الطاقة
      غير منطبق
      مقابض عازلة للحرارة
      غير منطبق
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      الحد الأدنى لدرجة الحرارة
      غير منطبق
      درجة الحرارة القصوى
      غير منطبق
      مؤشر مستوى السعة
      نعم
      صمام تحرير الضغط
      غير منطبق
      مادة الدورق
      تريتان
      مادة الشفرة
      الفولاذ المقاوم للصدأ
      عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
      18000
      خالية من مادة BPA
      نعم
      وظيفة تشغيل نبضي
      نعم
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      القدرة على سحق الثلج
      نعم
      القدرة على خلط المكونات الساخنة
      لا
      كتيّب الوصفات
      لا
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      Lc =‏ 86 ديسيبل (A)
      مستوى الضوضاء (في وضع التشغيل)
      غير منطبق
      مستوى الضوضاء (في وضع السكون)
      غير منطبق
      الاتصال بالإنترنت
      غير منطبق
      التوافق مع المنزل الذكي
      غير منطبق
      نطاق Wi-Fi
      غير منطبق
      الكفالة
      2
      وقت الإحماء
      غير منطبق
      التوافق مع الطعام الجاف
      غير منطبق
      وظيفة التنظيف الذاتي
      غير منطبق
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      800 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      منتج ببطارية
      لا
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير منطبق

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      دورق الوعاء سعة 300 مل
      الملحقات المرفقة 2
      غطاء الفوهة
      الملحقات المرفقة 3
      الغطاء المسطح
      الملحقات المتعلقة 1
      كتيّب
      الملحقات المتعلقة 2
      DFU

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      لا
      مؤشر درجة الحرارة
      لا
      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      لا
      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      14.4
      عرض المنتج
      14
      ارتفاع المنتج
      38.3
      وزن المنتج
      2,215
      طول الحزمة
      17,2
      عرض الحزمة
      28
      ارتفاع الحزمة
      34.2
      وزن الحزمة
      3,127

    • متانة

      تخزين
      100% محتوى معاد تدويره
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

