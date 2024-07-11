HR2767/00
المزج بما يتخطى الحدود
قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم المحرك والشفرات والوعاء للعمل معًا للحصول على نتائج مثالية، بحيث يمكنك الحصول على أفضل خلط حتى من الوصفات التي تتضمن مكعبات الثلج والمكسرات والفواكه المجمدة.
محرك بتقنية ProBlend Plus يوفر دورانًا سريعًا للمكونات لضمان الخلط من دون جهد
6 شفرات طويلة وسميكة وحادة تسحق أكثر المكونات صلابة وتخلطها للحصول على أنعم قوام
يتميز الوعاء بتصميم مضلع يدفع المكونات مرة أخرى إلى الدوران، بحيث يتم خلط المكونات بالتساوي للحصول على نتائج من دون كتل.
استمتع بالتوابل والقهوة المطحونة حديثًا في المنزل مع الكوب الصغير سعة 300 مل والمزود بشفرة مسطحة. استخدمه على الفور أو أغلقه بالغطاء لتخزينه واستخدامه في وقت لاحق. يأتي الكوب مصنوعًا من التريتان من Eastman، وهو خالٍ من مادة BPA بنسبة 100% ومقاوم للكسر وآمن للغسل في الجلاية.
أضِف لمسة أنيقة إلى مطبخك. يتميز المنتج بتصميم صغير الحجم ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أجزاء قابلة للفصل لضمان سهولة التخزين.
استمتع بمجموعة متنوعة من الوصفات المصنوعة في المنزل، مثل عصائر السموذي الناعمة والمشروبات المخفوقة ذات القوام الكريمي والصلصات الغنية ذات القوام السميك والقهوة المطحونة حديثًا.
يساعد الوعاء الذي يعمل عن طريق الضغط والتدوير على التخلص من الأزرار والأقراص، فتتمتّع بالخلط من دون عناء، وكل ذلك بحركة واحدة بسيطة.
اشطف الشفرات القابلة للفصل تحت الماء أو ضعها في الجلاية للتنظيف الشامل.
تعد كل الأجزاء القابلة للفصل سهلة الشطف وآمنة للاستخدام في الجلاية. وتتحمل الأوعية والأكواب المتينة المصنوعة من التريتان من Eastman دورات الغسل اليومية للاستمتاع بالاستخدام طويل الأمد.
اخلط وصفتك وخذها معك بفضل الوعاءَين المفيدَين سعة 700 مل و500 مل. حضّر عصير السموذي يوميًا، ثم أحكم إغلاق الوعاء بالغطاء المضاد للتسرّب لأخذه معك أو قم بتخزينه في الثلاجة للاستخدام في وقت لاحق. تم صنع الوعاءَين من مادة التريتان المبتكرة من قبل شركة Eastman وهما خاليَين من مادة BPA بنسبة 100% ومقاومَين للكسر وآمنَين للاستخدام في الجلاية.
اكتشف عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشف تطبيق HomeID الخاص بنا للاطّلاع على المشروبات والحساءات والصلصات اللذيذة وعلى المزيد من النصائح والإرشادات في ما يتعلق باستخدام الخلاط.
مواصفات التصميم
بلد المنشأ
الملحقات
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
ضمان
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.