مصطلحات البحث

AR
EN
  • استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء
    -{discount-value}

    السلسلة 5000 خلاط

    HR3033/00

    استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء

    حوّل المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 5000 خلاط

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خلاط

    استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء

    أقوى بنسبة 50%* مع تقنية ProBlend Plus

    • تقنية ProBlend Plus
    • محرك بتقنية ProBlend Plus وبقدرة 1200 واط
    • إعداد سموذي بقوام سميك من الفواكه المجمدة من دون إضافة المياه
    • يأتي مع المفرمة والمطحنة الملحقتين
    محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 1200 واط يخلط أكثر المكونات صلابة

    محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 1200 واط يخلط أكثر المكونات صلابة

    قوة أكبر بنسبة 50%* تتيح لك إعداد مشروبات وحساء وصلصات ناعمة ومن دون كتل حتى من أكثر المكونات صلابة، مثل الفواكه المجمدة والثلج والمكسرات.

    شفرات جديدة بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير

    شفرات جديدة بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير

    تعد الشفرات الممتدة أطول وأكثر سُمكًا لسحق حتى أكثر المكونات صلابة وخلطها.

    دورق زجاجي مضلع بتقنية ProBlend Plus للحصول على دورة مثالية

    دورق زجاجي مضلع بتقنية ProBlend Plus للحصول على دورة مثالية

    يتميز الدورق الزجاجي بأضلاع توجِّه المكونات في دوامة من أجل الحصول على دورة مثالية ونتائج رائعة.

    إعداد سموذي بقوام سميك من الفواكه المجمدة من دون إضافة المياه

    إعداد سموذي بقوام سميك من الفواكه المجمدة من دون إضافة المياه

    اصنع عصير سموذي ناعم وأوعية سموذي رائعة من الفاكهة المجمدة مع إضافة قليل من السائل أو من دون سائل على الإطلاق. استخدم المدك لدفع المكونات إلى أسفل وتدويرها باستمرار حتى تصل إلى القوام المثالي.

    سعة لترين تكفي لجميع أفراد الأسرة

    سعة لترين تكفي لجميع أفراد الأسرة

    دورق كبير بسعة لترين مع قدرة عمل سعة 1,5 لترات يساعد في تحضير عصائر السموذي لجميع أفراد الأسرة في دفعة واحدة صحية ولذيذة.

    يتميز بـ 3 سرعات وزر نبضي يمنحانك التحكم بالكامل

    يتميز بـ 3 سرعات وزر نبضي يمنحانك التحكم بالكامل

    اختر من بين ثلاثة إعدادات للسرعة للمكونات الصلبة والطرية. أو استخدم ميزة الزر النبضي للحصول على دفعات إضافية من الطاقة عندما تحتاج إليها.

    تساعد ملحقة المفرمة في فرم البصل والأعشاب والمكسرات وغير ذلك الكثير

    تساعد ملحقة المفرمة في فرم البصل والأعشاب والمكسرات وغير ذلك الكثير

    أداة تساعدك في المطبخ. يمكنك تقطيع أي شيء بداية من الخضراوات وصولاً إلى الأعشاب والمكسرات وغير ذلك الكثير في ثوانٍ فقط أو تحضير الصلصات والتغميسات المفضلة لديك.

    مطحنة ملحقة للحصول على قهوة وتوابل مطحونة حديثًا

    مطحنة ملحقة للحصول على قهوة وتوابل مطحونة حديثًا

    املأ مطبخك بالرائحة الشهية للقهوة والبذور والتوابل المطحونة جيدًا في وقت قصير جدًا.

    شفرات قابلة للفك لتوفير تنظيف سهل

    شفرات قابلة للفك لتوفير تنظيف سهل

    افصل وحدة الشفرة من دورق الخلاط لغسلها يدويًا أو في الجلاية.

    تنظيف سهل من دون فرك

    تنظيف سهل من دون فرك

    أصبح التنظيف بسيطًا باستخدام إعداد التنظيف اليدوي. تخلّص من التنظيف بالفرك!

    تطبيق HomeID يوفّر لك كل الإلهام الذي تحتاج إليه

    تطبيق HomeID يوفّر لك كل الإلهام الذي تحتاج إليه

    اكتشف عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشف تطبيق HomeID الخاص بنا للاطّلاع على المشروبات والحساءات والصلصات اللذيذة وعلى المزيد من النصائح والإرشادات في ما يتعلق باستخدام الخلاط.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مضمنة
      • أداة الرصّ
      • المفرمة
      • المطحنة

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1200  W
      الفولتية
      220-240  V
      السعة التشغيلية للدورق
      1,5 لترات
      سعة الدورق
      2 لتر

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      الوزن
      4,49 كجم
      طول المنتج
      16,6 سم
      عرض المنتج
      30,5 سم
      ارتفاع المنتج
      34,6 سم

    • المواصفات العامّة

      نوع الغطاء
      قابل للإزالة
      قابلة للغسل في الجلاية
      يمكن وضع الأجزاء القابلة للفصل (باستثناء المفرمة) في الجلاية
      الشفرة
      شفرة نجمية رباعية
      وظيفة التنظيف اليدوي
      نعم
      السرعة
      3 سرعات وزر نبضي

    • التصميم واللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك
      مادة الدورق
      الزجاج
      مادة الشفرة
      الفولاذ المقاوم للصدأ

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    احصل على الدعم لهذا المنتج

    الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • *مقارنة بـ HR2228
    Philips & AGT partnership

    نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.