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  • خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    Viva Collection خلاط

    HR3740/10

    خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 450 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection خلاط

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    خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية

    أسرع بنسبة 25%* مع محرك فعال بقوة 450 واط

    • 450 واط
    • 5 إعدادات للسرعة وسرعة قصوى
    • أرجواني داكن
    مضرب مخروطي الشكل لدخول أقصى قدر من الهواء

    مضرب مخروطي الشكل لدخول أقصى قدر من الهواء

    مضرب مخروطي الشكل وفريد من نوعه يسمح بدخول أقصى قدر من الهواء، ما يساهم في الحصول على قوام منفوش وخليط كيك ناعم

    قوة محرك بقدرة 450 واط لتحضير حتى أصعب أنواع العجين.

    قوة محرك بقدرة 450 واط لتحضير حتى أصعب أنواع العجين.

    محرك قوي بقدرة 450 واط يسهّل عليك تحضير أصعب أنواع العجين.

    ٥ إعدادات سرعة لتحكم أفضل

    ٥ إعدادات سرعة لتحكم أفضل

    يمنحك نطاق السرعة الواسع أفضل تحكم في الخلط.

    وظيفة السرعة القصوى

    وظيفة السرعة القصوى

    تمنحك وظيفة السرعة القصوى دفعات إضافية من الطاقة عند الحاجة.

    تركيب سهل للمضارب

    تركيب سهل للمضارب

    تم تصميم المضارب مع نمط مختلف على أحد طرفَيها لتركيبها بسهولة وسرعة.

    زر إخراج المضارب بسهولة

    زر إخراج المضارب بسهولة

    بلمسة واحدة بسيطة، يمكنك تحرير المضارب أو خطافات العجين.

    أصبح الحفاظ على ترتيب الأسلاك أمرًا سهلاً مع مشبك الأسلاك

    يساعدك مشبك تخزين الأسلاك في الحفاظ على ترتيب مطبخك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مضمنة
      • آلة خفق مع رأسي خفق
      • أداة عجن

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.2  m
      الطاقة
      450  W
      التردد
      50/60  Hz

    • التصميم

      اللون
      أبيض
      لون لوحة التحكم
      رمادي كشمير

    • المواصفات العامّة

      عدد إعدادات السرعة
      5 إعدادات للسرعة وإعداد للسرعة القصوى
      ميزات المنتج
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • وظيفة السرعة القصوى

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك ABS
      مادة الملحقات
      فولاذ لا يصدأ

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

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