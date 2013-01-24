خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين. إكتشف كلّ المميزات
تسمح أداة الخفق على شكل قمع بإدخال الهواء إلى أقصى حد مما يوفر خليطًا هشًا وطريًا لقالب الحلوى.
تمنحك مجموعة السرعات المتنوعة تحكمًا أفضل بعملية الخلط.
توفر وظيفة السرعة القصوى دفقات قوة إضافية عند الحاجة إليها.
تم تصميم أدوات الخفق باستخدام نمط مختلف عند الأطراف بحيث يمكن جمعها بسهولة لإعداد سريع.
يمكنك تحرير أدوات الخفق أو خفاقات العجين بكبسة زر واحدة فقط.
سيسهّل المحرك الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين.
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