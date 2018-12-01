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تم إيقافه
HR3868/01
احصل على المزيد من العناصر الغذائية
خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار*
2000 واط
45000 دورة في الدقيقة
خلط فعال مع قوة 2000 واط و45000 دورة في الدقيقة
تعمد تقنية استخلاص العناصر الغذائية "ProBlend Extreme" إلى استخلاص العناصر الغذائية من الخلايا ليمتصّها الجسم.
اختار اختصاصي التغذية 40 وصفة لمشروبات الفاكهة لتلبية احتياجاتك.
تم إجراء الاختبار من قِبل مختبر مستقل في مايو 2016 باستخدام الإجاص والفراولة والشمندر والطماطم