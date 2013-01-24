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Viva Collection

جهاز تحضير الطعام الصغير

HR7520/01
1 الجوائز
  • طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية
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    Viva Collection جهاز تحضير الطعام الصغير

    HR7520/01
    1 الجوائز

    طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية

    إذا كنت تحب الوجبات المنزلية الصحية، فستحب جهاز تحضير الطعام الصغير من Philips من مجموعة Viva. لقد صممنا هذه المجموعة لتناسب نمط الحياة الكثير الانشغال. يمكنك تحضير أطباق رائعة بسرعة حتى وإن كانت تحتوي على أقسى المكونات. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection جهاز تحضير الطعام الصغير

    طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية

    إذا كنت تحب الوجبات المنزلية الصحية، فستحب جهاز تحضير الطعام الصغير من Philips من مجموعة Viva. لقد صممنا هذه المجموعة لتناسب نمط الحياة الكثير الانشغال. يمكنك تحضير أطباق رائعة بسرعة حتى وإن كانت تحتوي على أقسى المكونات. إكتشف كلّ المميزات

    طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية

    إذا كنت تحب الوجبات المنزلية الصحية، فستحب جهاز تحضير الطعام الصغير من Philips من مجموعة Viva. لقد صممنا هذه المجموعة لتناسب نمط الحياة الكثير الانشغال. يمكنك تحضير أطباق رائعة بسرعة حتى وإن كانت تحتوي على أقسى المكونات. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection جهاز تحضير الطعام الصغير

    طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية

    إذا كنت تحب الوجبات المنزلية الصحية، فستحب جهاز تحضير الطعام الصغير من Philips من مجموعة Viva. لقد صممنا هذه المجموعة لتناسب نمط الحياة الكثير الانشغال. يمكنك تحضير أطباق رائعة بسرعة حتى وإن كانت تحتوي على أقسى المكونات. إكتشف كلّ المميزات

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      طعام صحي محضّر في المنزل، خيارات لامتناهية

      نتائج رائعة حتى مع أصعب المكونات

      • 850 واط
      • 30 وظيفة
      • قرص 2 في 1
      • مطحنة وعصارة الحمضيات
      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا إلى أدنى حد

      تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا إلى أدنى حد

      تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا إلى أدنى حد.

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل للقطع كافة

      تجميع سريع وسهل لكل القطع.

      يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان

      يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان

      يمكن وضع كل قطع الملحقات على الرف العلوي من الجلاية، لتنظيفها بسهولة.

      دورق متين وشفاف للاستخدام المكثّف

      دورق متين وشفاف للاستخدام المكثّف

      يتميّز الدورق المتين بسعة 1,5 لترات وبسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا، لتحضير لغاية 5 حصص من المشروب دفعة واحدة.

      محرك قوي بقدرة 850 واط، لتحضير الطعام بدون مجهود

      يعالج المحرك القوي الذي نقدّمه مجموعة متنوّعة من المكونات، مثل عجينة الخبز أو الخضار القاسية أو حبوب القهوة أو الجبنة أو الشوكولاته. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبشر المكوّنات ويقطّعها إلى شرائح بسهولة تامة.

      جهاز متكامل: عجن وخفق وبشر وتقطيع إلى شرائح وطحن وعصر

      مع أكثر من 30 وظيفة، لا حدود لما يمكنك تحضيره: بدءًا من وجبات الطعام والخبز ووصولاً إلى الصلصات وحبوب القهوة المطحونة والعصائر وغيرها الكثير. استخدم الملحقات عالية الجودة ومتعددة الوظائف لتقطيع المكونات وهرسها وفرمها (الشفرة على شكل حرف S)، أو لتقطيعها إلى شرائح وبشرها (القرص 2 في 1). حضّر كل ما تشتهيه!

      دليل حول السرعة والملحقات بالألوان، لمطابقة سهلة

      للحصول على نتائج مثالية في كل مرة، ما عليك سوى مطابقة لون الملحق مع لون السرعة نفسه. استخدم السرعة 1 لخفق القشدة والبيض وتحضير المعجّنات وعجينة الخبز. أما السرعة 2 فتعتبر مثالية لتقطيع البصل وفرم اللحمة وتحضير المشروبات والمزيد غير ذلك.

      حجم صغير وإمكانية تخزين كل الملحقات في الوعاء

      يحتلّ جهاز تحضير الطعام الصغير من مجموعة Viva مساحة أصغر على سطح العمل، إلا أنه مجهّز بكل لوازم المطبخ التي يمكنك تخزينها في الوعاء بسهولة تامة.

      قرص 2 في 1 بوجهَين من الفولاذ المقاوم للصدأ: بشر وتقطيع إلى شرائح

      يسهّل القرص المريح بوجهَين تقطيع المكونات إلى شرائح من جهة وبشرها من الجهة الأخرى!

      حضّر 5 حصص من الطعام في الوقت نفسه بفضل الوعاء سعة 1,5 لترات

      يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 لتر (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء البارد دفعة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • وحدة الشفرات على شكل S
        • عصارة الحمضيات
        • أداة إستحلاب
        • الدورق
        • أداة عجن
        • خلاط ومطحنة
        • قرص قابل للقلب

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        2 + نبضة
        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي
        عدد أقراص التقطيع
        1 (ذو وجهَين)

      • التصميم

        اللون
        أبيض

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        معدن (القرص 2 في 1) وبلاستيك (أداة العجن وقرص الاستحلاب)
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        SAN
        مواد الهيكل الرئيسي
        ABS
        مادة حاوية/دافعة اللب
        SAN

      • المواصفات التقنية

        سعة الوعاء
        2.1  لتر
        السعة التشغيلية للوعاء
        500 غ من الدقيق أو 1,5  لتر
        التردد
        50-60  هرتز
        الطاقة
        850  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        244‏x‏244‏x‏377  ملليمترًا

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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          الجوائز

          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل