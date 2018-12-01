لا يتطاير الطعام من وسط الوعاء لعدم وجود قوالب داخلية

على عكس أجهزة تحضير الطعام الرخيصة، إن جهاز تحضير الطعام هذا من Philips غير مزوّد بعمود داخلي في وسط الوعاء. هذا يعني أن الحساء والسوائل الأخرى لن تتسرب من منتصف الوعاء ما يحفظ نظافة كل من جهاز تحضير الطعام ومنضدة المطبخ! حتى أنه يسهّل عملية تجميع أداة المطبخ - ببساطة اضغطي على حامل الأداة في مكانه داخل الوعاء واتبعي الوصلات المضمنة التي تناسب الشكل.