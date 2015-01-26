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جميع السلاسل

  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

تم إيقافه

Viva Collectionمحضرة الطعام

HR7769/01

تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية

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تقنية PowerChop لتقطيع مثالي

تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

  • 850 واط

  • تصميم صغير 4 في 1

  • وعاء بسعة 2.1 ليتر

  • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة

محرك بقوة 850 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

محرك بقوة 850 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. أما إعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) فهو مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو تقطيعها إلى شرائح صغيرة أو بشرها أو تقشيرها.

المواصفات التقنية

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