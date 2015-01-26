2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. أما إعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) فهو مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو تقطيعها إلى شرائح صغيرة أو بشرها أو تقشيرها.