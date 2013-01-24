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Avance Collection

محضرة الطعام

HR7778/01
1 الجوائز
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
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    Avance Collection محضرة الطعام

    HR7778/01
    1 الجوائز

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يوفر جهاز تحضير الطعام من مجموعة Avance من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والحديثة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين، والذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يوفر جهاز تحضير الطعام من مجموعة Avance من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والحديثة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين، والذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يوفر جهاز تحضير الطعام من مجموعة Avance من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والحديثة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين، والذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يوفر جهاز تحضير الطعام من مجموعة Avance من Philips حلاً متعدد الوظائف لتلبية احتياجاتك في المطبخ. فبفضل خفاقة العجين المعدنية المبتكرة والحديثة والمحرك القوي بقدرة 1300 واط، والزر التلقائي الخاص بالعجين، والذي يعمل بلمسة واحدة، لم يكن تحضير الخبز يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير الخبز وقوالب الحلوى والمشروبات وغير ذلك في المنزل

      • 1300 واط
      • تصميم صغير 4 في 1
      • وعاء بسعة 3.4 ليتر
      • أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة
      آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

      آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض

      تعمل آلة الخفق المزودة برأسي خفق معدنيين مع الزر التلقائي بكبسة واحدة لتحضير بياض البيض المنفوش (بزيادة في الحجم حتى 600%) والقشدة المخفوقة بشكل مثالي (بزيادة في الحجم حتى 200%). لم يكن صنع التحليات اللذيذة يومًا بهذه السهولة!

      خفاقة عجين معدنية مثالية

      خفاقة عجين معدنية مثالية

      بمساعدة المحرك القوي، تعمل أداة العجن المعدنية هذه على تشكيل كرة عجين من المكونات بسرعة. وبمجرد تشكيل العجين، تحرك هذه الأداة المبتكرة العجين بالقوة والسرعة المناسبتين لتمكينك من صنع ألذ خبز على الإطلاق.

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

      أزرار تلقائيّة تعمل بكبسة واحدة للعجين والخلط والثلج

      إضافة إلى السرعات اليدوية التي يبلغ عددها 12 سرعة والتحكم النبضي، تأتي محضرة الطعام هذا من Avance مزودة بثلاثة أزرار تلقائية تعمل بكبسة واحدة. ولاختيارها، ما عليك سوى إدارة قرص التحكم إلى وضع التشغيل "ON" والضغط على الزر التلقائي الذي يعمل بكبسة واحدة. وعندئذٍ يضبط المحرك السرعة المناسبة والوظائف النبضية تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

      وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة لكل أفراد العائلة

      يتميّز الوعاء الكبير جدًا سعة 3,4 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترَين لتحضير لغاية 7 حصص من الحساء أو 7 زلال بيض أو كمية 1,7 كغ من العجين. أما دورق الخلاط فيتميّز بسعة 2,2 لترات لاستيعاب 1,5 لترات من المكونات، وبالتالي لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في المرة الواحدة.

      أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ لتقطيع البطاطس المقلية وتقشيرها وبشرها وتقطيعها بأشكال رفيعة

      أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ لتقطيع البطاطس المقلية وتقشيرها وبشرها وتقطيعها بأشكال رفيعة

      تأتي محضّرة الطعام هذه مزودة بمجموعة إضافية من 4 أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ: قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن) لكل أنواع الخضار، وقرص للطحن الخشن للبطاطس أو الجبن، وقرص لتقطيع الخضار قطعًا رفيعة وقرص للبطاطس المقلية لأصابع البطاطس السميكة.

      عصارة حمضيات وعصارة طرد مركزي بمصفاة معدنية لتحضير 6 أكواب

      عصارة حمضيات وعصارة طرد مركزي بمصفاة معدنية لتحضير 6 أكواب

      تتضمن محضرة الطعام هذه ملحق عصارة احترافية. وبفضل تميزها بأنبوب تغذية كبير جدًا وفلتر شبكي معدني كبير مبتكر، يمكن لهذه العصارة أن تعصر أسرع بنسبة تصل إلى 200% من عصارات أجهزة تحضير الطعام الأخرى. وصُنع الفلتر الشبكي الصغير المبتكر من الفولاذ المقاوم للصدأ ويتمتع بالقدرة على عصر كل نقطة ليمنحك كمية عصير أكبر. وبفضل تصميمها المريح، يمكن تنظيفها وتخزينها بشكل أسرع.

      أقراص بقياس 18 سم وحجم كبير جدًا لتقطيع كافة المكونات بشكل أسرع

      بفضل الأقراص ذات الحجم الكبير جدًا (18 سم)، سيوفر جهاز تحضير الطعام من Philips أداءً أسرع مما يوفر عليك الوقت والجهد أثناء الطهو.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        قرص تقطيع قابل للضبط
        1-7 ملم
        عصارة الحمضيات
        نعم
        آلة خفق مع رأسي خفق
        نعم
        جهاز العصر
        عصارة تعمل بالطرد المركزي مع فلتر معدني لتحضير 6 أكواب
        أداة عجن معدنية
        نعم
        ملعقة مسطحة
        نعم
        شفرة على شكل S من الفولاذ الذي لا يصدأ
        نعم
        دورق الخلاط
        نعم
        قرص قابل للقلب
        التقطيع إلى شرائح/البشر(خشن/ناعم)

      • مواصفات التصميم

        وعاء مزوّد بغطاء
        SAN
        عصارة الحمضيات
        PP
        الأقراص وسكين الفرم
        فولاذ مقاوم للصدأ
        غطاء
        فولاذ مقاوم للصدأ
        أداة عجن
        POM ومعدن
        دافع
        ABS
        مفتاح التحكم بالسرعة
        ABS
        حامل للسكين، خفاقة
        POM
        شفرة على شكل S وسكين وأقراص معدنية
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات العامّة

        السرعات
        12 + نبضية
        الوظائف
        أكثر من 30
        طول سلك الطاقة
        1  أمتار
        3 أزرار للتعيين المسبق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأقصى)
        لغاية 20000 دورة بالدقيقة
        عدد دورات الخلاط والمطحنة بالدقيقة(الحد الأدنى)
        لغاية 6500 دورة بالدقيقة
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأقصى)
        لغاية 1700 دورة بالدقيقة
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة(الحد الأدنى)
        لغاية 575 دورة بالدقيقة
        السعة القصوى للوعاء
        2.4 لتر (جاف/سائل)
        السعة القصوى للوعاء.
        1000 غ (طحين)
        سعة الوعاء
        3.4  لتر
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 ليتر
        الوحدة الرئيسية مع الوعاء
        289‏x‏254‏x‏436 مم
        سعة دورق الخلاط
        2.2 لتر

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        1300  واط
        التردد
        50/60  هرتز
        فولتية
        220-240  فولت
        أمان
        لكشف الغطاء والوعاء، كابح ميكانيكي بسرعة 1.5 ثانية
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        السعة القصوى لدورق الخفاقة
        2.2 ليتر
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 ليتر
        السعة القصوى للوعاء
        3.4 ليتر
        سعة الوعاء التشغيلية
        2 لتر

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          • لا تتوفر الملحقات الاختيارية في كافة الأسواق.
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