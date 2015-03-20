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تم إيقافه
HR7950/01
نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
نقدم أداة المطبخ من Philips الجديدة بالكامل - أداء لا يضاهى وتعددية في الاستخدام بسهولة تامة
900 واط
7 إعدادات سرعة وزر نبضي
إعداد سهل 6 في 1
محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى.
يسمح إجراء الخلط الكوكبي لأداة العجن والخلط والخفق بالانتقال بحركة فريدة إلى الأمام وإلى الوراء بدل التحرك بشكل دائري فقط، للوصول إلى كافة زوايا الوعاء والحصول بالتالي على مكونات مخلوطة بشكل دقيق وناعمة.
إعدادات سرعة متعددة وزر نبضي للحصول على أعلى مستوى من التحكم وتحضير مجموعة متنوعة من الوصفات.