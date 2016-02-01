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  • تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق * تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق * تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    Philips Sonicare Elite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX3215/08

    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare Elite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    إزالة ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البلاك*

    • إعداد واحد
    • رأس فرشاة واحد
    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 3 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 3 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    تعمل الشعيرات الكثيفة والعالية الجودة على إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 3 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية. وتلائم الشعيرات المحدّدة شكل أسنانك لتمكينك من تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

    استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

    استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

    قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.

    حياة البطارية

    حياة البطارية

    تدوم حتى 14 يومًا بين فترات الشحن.

    نظام رأس فرشاة قابل للتثبيت

    نظام رأس فرشاة قابل للتثبيت

    يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة مُحكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان PowerUp Battery وEssence+‎‏/Elite+‎‏/CleanCare+‎ من Philips Sonicare.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت، 50-60 هرتز

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      لغاية 14 يومًا
      نوع البطارية
      NiMH

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أزرق فاتح

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      تصميم مريح
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 Elite+‎
      رؤوس الفرشاة
      C1 ProResults واحد بحجم قياسي
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى ثلاثة أضعاف*
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي

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