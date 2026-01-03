مصطلحات البحث

AR
EN
  • رأس فرشاة الأسنان للتنظيف الأساسي رأس فرشاة الأسنان للتنظيف الأساسي رأس فرشاة الأسنان للتنظيف الأساسي

    Philips Sonicare C1 ProResults رؤوس فرشاة حزمة من 4 قطع

    HX6014/14

    رأس فرشاة الأسنان للتنظيف الأساسي

    استمتع بتنظيف كلاسيكي مع رأس الفرشاة البديل الرائع هذا من Philips Sonicare. رأس فرشاة مثالي للاستخدام اليومي وبسعر مناسب، إليك سببَين يدعوانك للابتسام.

    إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare C1 ProResults رؤوس فرشاة حزمة من 4 قطع

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل C1 ProResults

    رأس فرشاة الأسنان للتنظيف الأساسي

    لإزالة ما يصل إلى ضعفي كمية البلاك بلطف*

    • لإزالة كمية أكبر من البلاك بـ 2 مرات*
    • متوسط النعومة
    • حزمة من 4 عناصر
    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 2 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 2 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    استمتع بتجربة تنظيف Philips Sonicare الفريدة. صُممت شعيرات رأس الفرشاة هذه، ذات الشكل الانسيابي، لتتناسب مع شكل أسنانك بشكل طبيعي، وتزيل ما يصل إلى ضعف كمية البلاك التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    كل رؤوس فرشاة أسنان Philips Sonicare مصممة بدقة ومختبرة سريريًا، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أنها تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء.

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتقنية BrushSync. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت استعمال رأس جديد.

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يتوافق رأس الفرشاة هذا مع كل فراشي الأسنان الكهربائية من Philips Sonicare.*** ما عليك سوى تركيبه أو إزالته بسهولة للاستبدال والتنظيف.

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية*

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية*

    نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.*

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تأتي كل رؤوس فراشي الأسنان لدينا في تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير في حال توفر مرافق إعادة التدوير.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض
      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط النعومة
      شعيرات التذكير
      يتلاشى لون الشعيرات الأزرق
      الحجم
      المعيار
      التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة
      نعم

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      غير مناسب لـ
      Philips One
      فراشي الأسنان المتوافقة
      Philips Sonicare

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      C1 ProResults (عدد 4)

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام
      صُنع في
      الولايات المتحدة
      المنافع
      إزالة البلاك

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • * مخصص للمواد البلاستيكية في رأس الفرشاة على أساس توازن الكتلة
    • **باستثناء Philips One
    Philips & AGT partnership

    نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 12 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.