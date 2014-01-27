فعالية أكبر بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

إن رأس فرشاة Sonicare For Kids من Philips مثبّت سريريًا لقدرته الفائقة على إزالة البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية. امنح أطفالك قدرًا أكبر من الحماية ضد تسوس الأسنان واجعل زيارة طبيب الأسنان تجربة ممتعة. من شأن هذا الرأس ضمان الحصول على نتائج مثالية لعمليات فحص الأسنان أو الحؤول دون إنفاق أموالك للعناية بأسنان طفلك.