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  • تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.* تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.* تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    Philips Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6042/33

    تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    يعتبر رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids مثاليًا لأسنان الأطفال في طور النمو. فهو يعمل حصريًا مع فرشاة الأسنان For Kids القوية لتوفير تجربة آمنة وأكثر متعة بحيث يجدها الأطفال مسلية ويصبح تنظيف الأسنان جزءًا من عادتهم اليومية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare For Kids رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل Sonicare للأطفال

    تنظيف فائق في ثوانٍ معدودة.*

    لتنظيف أسنان الأطفال في طور النمو وحمايتها من عمر 7 سنوات وما فوق

    • 2 قمع وصمام
    • حجم قياسي
    • تثبيت
    • تنظيف لطيف على أسنان الأطفال
    7 سنوات وما فوق

    7 سنوات وما فوق

    يتميّز رأس فرشاة الأسنان Sonicare For Kids القياسي من Philips بشكل محدّد الخطوط ليتلاءم مع شكل أسنان طفلك بعمر 7 سنوات وما فوق، وبشعيرات ناعمة لتنظيف الأسنان بلطف. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز بتصميم مطاطي في الجهة الخلفية من رأس الفرشاة لعملية تنظيف أكثر أمانًا وراحة. يتوفر أيضًا بحجم أصغر للأطفال بعمر 4 سنوات وما فوق.

    فعالية أكبر بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

    فعالية أكبر بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

    إن رأس فرشاة Sonicare For Kids من Philips مثبّت سريريًا لقدرته الفائقة على إزالة البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية. امنح أطفالك قدرًا أكبر من الحماية ضد تسوس الأسنان واجعل زيارة طبيب الأسنان تجربة ممتعة. من شأن هذا الرأس ضمان الحصول على نتائج مثالية لعمليات فحص الأسنان أو الحؤول دون إنفاق أموالك للعناية بأسنان طفلك.

    تنظيف فائق لفعالية أكبر على الدوام

    تنظيف فائق لفعالية أكبر على الدوام

    تمكّنك طاقة الاهتزازات الصوتية من الاستفادة إلى أقصى حد من الفترة الزمنية المحدودة التي يخصصها الأطفال لتطوير هذه العادة الصحية وتعلّم تقنية تنظيف الأسنان.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

    يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

    يمكن تثبيت رؤوس الفراشي Sonicare For Kids من Philips على مقبض الفرشاة وفكّها لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة.

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أزرق مخضرّ
      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط
      المادة المصنوع منها رأس الفرشاة
      خالية من BPA
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      المعيار

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      مناسب لهذه الطرازات
      • HealthyWhite+‎
      • للأطفال
      غير مناسب لـ
      Philips One

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      2 Sonicare for Kids بحجم قياسي

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    • الفوائد الصحية

      إزالة البلاك
      لإزالة كمية أكبر من البلاك بنسبة تصل إلى 75%*

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