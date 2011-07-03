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  • تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان. تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان. تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

    Philips Sonicare S Sensitive رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6052/07

    تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

    إن رأس فرشاة الأسنان S Sensitive من Philips Sonicare مثالي للأشخاص الذين يرغبون في التخلّص من ألم الأسنان واللثة الحساسة. ستستمتع بتنظيف فعال ولطيف على لثتك في الوقت نفسه.

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    Philips Sonicare S Sensitive رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

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    تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

    تنظيف فائق للأسنان واللثة الحساسة

    • 2 قمع وصمام
    • حجم قياسي
    • تثبيت
    • للأسنان واللثة الحساسة
    إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

    شعيرات كثيفة وعالية الجودة ومثبتة سريريًا لقدرتها على إزالة كمية أكبر من البلاك من فرشاة الأسنان اليدوية

    تصميم مبتكر للشعيرات يضمن إزالة البلاك بلطف

    تصميم مبتكر للشعيرات يضمن إزالة البلاك بلطف

    يتميّز رأس فرشاة الأسنان sensitive من Philips Sonicare بشعيرات ناعمة جدًا لتنظيف لطيف وفعال في آن. أما الشعيرات ذات الشكل المتعرّج فتتناسب مع شكل أسنانك، لتجربة تنظيف بالفرشاة حساسة جدًا. متوفر أيضًا بحجم أصغر لعملية تنظيف دقيقة.

    تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

    تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

    يتناسب رأس الفرشاة Sensitive بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.

    إزالة البلاك الأكثر فعالية، كل يوم

    إزالة البلاك الأكثر فعالية، كل يوم

    تنخفض فعالية رؤوس فراشي الأسنان بعد مرور 3 أشهر من الاستخدام، إلا أننا سنذكرك باستبدالها قبل بلوغ هذه الفترة. ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه جان وقت استبدال الرأس.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض
      درجة صلابة الشعيرات
      ناعم
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      المعيار

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      مناسب لهذه الطرازات
      • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
      • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+‎
      • للأطفال
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+‎
      • ProtectiveClean
      • السلسلة 1100
      • السلسلة 2100
      • السلسة 3100
      • Prestige 9900
      • DiamondClean 9000
      غير مناسب لـ
      Philips One

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      2 S Sensitive بحجم قياسي

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    • الفوائد الصحية

      إزالة البلاك
      المساعدة على إزالة البلاك

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