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Philips Sonicare HealthyWhite

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6711/09
Sonicare
Sonicare
  • لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة
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    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6711/09

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض). إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض). إكتشف كلّ المميزات

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض). إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض). إكتشف كلّ المميزات

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      • إعدادان
      • رأس فرشاة واحد
      تزيل كمية من اللويحات السنية تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية

      تزيل كمية من اللويحات السنية تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية

      تزيل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة كمية من اللويحات تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان العادية.

      فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

      فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

      تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philips في إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها للاستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا.

      وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

      وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

      دقيقتان في وضع التنظيف، مع 30 ثانية إضافية في وضع التبييض للتركيز على الأسنان الأمامية التي يمكن رؤيتها. تزيل البقع اليومية، مثل بقع القهوة والشاي والتبغ وعصير العنب الأحمر. كذلك تبيّض الأسنان بدرجتين في غضون أسبوعَين فقط.*

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أخضر بترولي

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • المواصفات الفنية

        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • سهولة الاستخدام

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        المقبض
        • تصميم مريح
        • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**

      • العناصر المضمنة

        الشاحن
        1
        المقابض
        1 HealthyWhite
        رؤوس الفرشاة
        1 ProResults قياسي

      • أداء التنظيف

        الفوائد الصحية
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        الأداء
        لإزالة ما يصل إلى 90% من البقع*
        موقت
        Quadpacer وSmarTimer
        فوائد التبييض
        لتبييض الأسنان لغاية درجتَين

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        التنظيف والتبييض
        دقيقتان للتنظيف + 30 ثانية للتبييض

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            Philips & AGT partnership

            نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

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