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  • تنظيف فائق بين الأسنان تنظيف فائق بين الأسنان تنظيف فائق بين الأسنان

    Philips Sonicare FlexCare+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6922/03

    تنظيف فائق بين الأسنان

    قمنا بدمج تقنية الاهتزازات الصوتية الخاصة بنا مع 5 أوضاع لتنظيف الأسنان، لتكون فرشاة FlexCare+‎ الكهربائية الحل لتحسين صحة فمك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين صحة لثتك بعد أسبوعَين فقط من الاستخدام.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    تنظيف فائق بين الأسنان

    فرشاة أسنان لتنظيف الأسنان واللثة بشكل لطيف

    • 5 إعدادات
    • رأسان للفرشاة
    مصممة لوصول أعمق بين الأسنان وللغوص إلى أقصى حدّ ممكن

    مصممة لوصول أعمق بين الأسنان وللغوص إلى أقصى حدّ ممكن

    يتميّز رأس فرشاة الأسنان Sonicare InterCare من Philips بشعيرات طويلة جدًا وعالية الكثافة لتنظيف البلاك المتغلغل بعمق بين الأسنان والمناطق الأخرى التي يصعب تنظيفها.

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

    تقدّم فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare هذه من Philips التنظيف المثالي على طول خط اللثة لتحسين صحتها في غضون أسبوعَين فقط. إزالة البلاك من خط اللثة بشكل أفضل بستّ مرات من الفرشاة اليدوية.

    خمسة إعدادات مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

    خمسة إعدادات مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

    تتضمن الإعدادات الخمسة وضع Clean للحصول على تنظيف استثنائي في دقيقتين، إضافة إلى وضع Sensitive لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. وهناك وضع Refresh لوضع اللمسات النهائية السريعة في دقيقة واحدة؛ ووضع Massage لتنشيط خلايا اللثة؛ ووضع Gum Care الذي يساعد في تحسين صحة اللثة.

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    إن Philips Sonicare هي فرشاة أسنان كهربائية لطيفة يمكن استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة بسرعة عند استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان)، وهي آمنة للاستخدام عند ترميم الأسنان (مع الحشوات والتيجان والتلبيسات) وعند وجود جيوب دواعم الأسنان أيضًا.

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

    عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      نحاسي لمّاع

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      المقبض
      تصميم مريح
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 FlexCare+‎
      رؤوس الفرشاة
      2 InterCare بحجم قياسي
      حقيبة للسفر
      1
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      إزالة ما يصل إلى 6 أضعاف كمية البلاك*
      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      فوائد التبييض
      للمساعدة على إزالة البقع بشكل طبيعي
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      العناية باللثة
      لتدليك اللثة برفق
      التدليك
      تدليك منعش
      حساسة
      تنظيف لطيف على الأسنان واللثة
      إنتعاش
      وضع لمدة دقيقة واحدة من أجل تنظيف سريع

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