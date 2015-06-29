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Philips Sonicare HealthyWhite+

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX8911/02
Sonicare
Sonicare
  • لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط* لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط* لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*
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    Philips Sonicare HealthyWhite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX8911/02

    لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

    استمتع بابتسامة أفضل كل يوم من دون التوقّف عن تناول الطعام والمشروبات التي تحبها والتي تتسبب بالبقع! إن فرشاة الأسنان Sonicare من Philips الخاصة بالتبييض والقابلة لإعادة الشحن مثبتة لقدرتها على إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون أسبوع واحد فقط*. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

    استمتع بابتسامة أفضل كل يوم من دون التوقّف عن تناول الطعام والمشروبات التي تحبها والتي تتسبب بالبقع! إن فرشاة الأسنان Sonicare من Philips الخاصة بالتبييض والقابلة لإعادة الشحن مثبتة لقدرتها على إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون أسبوع واحد فقط*. إكتشف كلّ المميزات

    لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

    استمتع بابتسامة أفضل كل يوم من دون التوقّف عن تناول الطعام والمشروبات التي تحبها والتي تتسبب بالبقع! إن فرشاة الأسنان Sonicare من Philips الخاصة بالتبييض والقابلة لإعادة الشحن مثبتة لقدرتها على إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون أسبوع واحد فقط*. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

    استمتع بابتسامة أفضل كل يوم من دون التوقّف عن تناول الطعام والمشروبات التي تحبها والتي تتسبب بالبقع! إن فرشاة الأسنان Sonicare من Philips الخاصة بالتبييض والقابلة لإعادة الشحن مثبتة لقدرتها على إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون أسبوع واحد فقط*. إكتشف كلّ المميزات

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      *مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

      • إعدادان
      • 6 إعدادات قابلة للتخصيص
      • رأس فرشاة واحد
      اختر من بين وضعَين و3 إعدادات قوة

      اختر من بين وضعَين و3 إعدادات قوة

      يسمح لك HealthyWhite+‎ بتنظيف أسنانك على طريقتك. يمكنك تعزيز قوة التنظيف بواسطة 3 إعدادات قوة، بالإضافة إلى وضعَين لتلبية احتياجات التبييض والتنظيف الخاصة بك. اختر "تنظيف" لإزالة البلاك بشكل استثنائي في غضون دقيقتَين، و"تبييض" لإزالة البقع، كالقهوة أو الشاي، وتبييض الأسنان لغاية درجتَين في غضون أسبوعَين فقط.

      إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

      إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

      تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

      بفضل التنظيف المثالي من HealthyWhite+‎، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا بفضل إمكانية إزالة كمية أكبر من البلاك على طول اللثة حتى 7 مرات مقارنة بالفرشاة اليدوية.

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

      تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

      تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

      تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أبيض لمّاع

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • المواصفات الفنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • سهولة الاستخدام

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        المقبض
        تصميم مريح
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**

      • العناصر المضمنة

        حقيبة سفر
        1
        الشاحن
        1
        المقبض
        1 HealthyWhite+‎
        رأس الفرشاة
        W DiamondClean واحد قياسي

      • أداء التنظيف

        الفوائد الصحية
        تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        الأداء
        لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بنسبة تصل إلى 100%
        موقت
        Quadpacer وSmarTimer
        فوائد التبييض
        تبيّض الأسنان حتى درجتين في أسبوعين

      • الأوضاع

        3 مستويات من القوة
        • منخفض
        • متوسط
        • مرتفع
        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        أبيض
        لإزالة البقع عن سطح الأسنان

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          Philips & AGT partnership

          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

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