ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
LR03P4B/40
لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips.
AAA
بطارية قلويّة
توضح الرموز العامة غير اللغوية على العبوة كيفية استخدام البطارية والمكان الذي يجب تخزينها فيه.
تضمن التقنية القلوية تشغيل الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة.
تتميّز البطاريات القلوية العالية الأداء AAA من Philips بطاقة إضافية بنسبة 118% مقارنة بالمستوى القياسي في الصناعة