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  • أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة

    Multigroom series 3000 6 في 1، للوجه

    MG3710/15

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 6 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول تمامًا على المظهر الذي تريده لوجهك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 3000 6 في 1، للوجه

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    أداة تشذيب متكاملة

    أداة تشذيب 6 في 1

    • 6 أدوات
    • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
    • وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة
    • ملحقات قابلة للتشطيف
    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.

    تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 6 أدوات

    تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 6 أدوات

    تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.

    تعمد أداة التشذيب إلى تحديد حواف اللحية وشعر الرقبة لضمان مظهر متكامل

    تعمد أداة التشذيب إلى تحديد حواف اللحية وشعر الرقبة لضمان مظهر متكامل

    استخدم أداة التشذيب بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك ورقبتك. تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت الشراء، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

    4 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

    4 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

    مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم) ومشطان للحية (3,5 مم).

    تشغيل لمدة 60 دقيقة

    تشغيل لمدة 60 دقيقة

    توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips مدة تصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لمدة 16 ساعة.

    ملحقات سهلة الصيانة

    ملحقات سهلة الصيانة

    تسهل صيانة أداة تشذيب شعر الوجه والجسم بفضل الشفرات المضادة للتآكل وأدوات الحماية المقاومة للمياه التي تتيح التنظيف السهل.

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد الأدوات
      6 أدوات
      أدوات التصفيف
      • آلة تشذيب الشعر
      • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
      • مشطان للحية
      • مشطان للحية الخفيفة
      تسريح شعر الوجه
      • لحية طويلة
      • لحية قصيرة
      • لحية خفيفة
      • خطوط حادة
      • تحديد دقيق
      • سكسوكة

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 16 ساعة
      نوع البطارية
      Ni-MH
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • نظام قص

      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      التنظيف
      ملحقات قابلة للتشطيف

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