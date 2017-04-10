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  • أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة

    Multigroom series 3000 9 في 1، للوجه والرأس

    MG3740/15

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول تمامًا على المظهر الذي تريده لوجهك وشعرك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 3000 9 في 1، للوجه والرأس

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    أداة تشذيب متكاملة

    أداة تشذيب 9 في 1

    • 9 أدوات
    • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
    • وقت تشغيل يصل إلى 60 دقيقة
    • ملحقات قابلة للتشطيف
    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.

    9 قطع لتشذيب شعر الوجه والرأس

    9 قطع لتشذيب شعر الوجه والرأس

    تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom 3000 من Philips مع 9 ملحقات مصممة لتسريح شعر وجهك وقص الشعر بسهولة.

    اضمن عملية تشذيب متساوية

    اضمن عملية تشذيب متساوية

    احصل على قصة ناعمة ومتساوية حتى لأكثر أنواع الشعر كثافةً. ترسم الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب الجسد واللحية خطوطًا واضحة ومستقيمة للحصول على نتيجة مثالية.

    إتقان التفاصيل

    إتقان التفاصيل

    يسمح التصميم الضيّق لآلة العناية بالمظهر الفولاذية الدقيقة بتحديد حواف التفاصيل الصغيرة وإتقانها بدقة وسهولة.

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    يمكنك تشذيب شعر وجهك ورأسك بسرعة مع أدوات الحماية من القص المقواة الستة. مشطان للحية الخفيفة للتشذيب بطول 1 مم و2 مم، ومشط للحية قابل للضبط، و3 أمشاط للشعر بطول 9 مم، و12مم، و16 مم.

    تشغيل لمدة 60 دقيقة

    تشغيل لمدة 60 دقيقة

    توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips مدة تصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لمدة 16 ساعة.

    ملحقات سهلة الصيانة

    ملحقات سهلة الصيانة

    تسهل صيانة أداة تشذيب شعر الوجه والجسم بفضل الشفرات المضادة للتآكل وأدوات الحماية المقاومة للمياه التي تتيح التنظيف السهل.

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      أدوات التصفيف
      • آلة تشذيب الشعر
      • أداة تشذيب دقيق معدنية
      • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
      • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
      • مشطان للحية الخفيفة
      • 3 أمشاط شعر
      عدد الأدوات
      9 أدوات
      قص الشعر/تسريح شعر الوجه
      • لحية طويلة
      • لحية قصيرة
      • لحية خفيفة
      • خطوط حادة
      • تحديد دقيق
      • سكسوكة

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين
      الصيانة
      فرشاة التنظيف

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 16 ساعة
      نوع البطارية
      Ni-MH
      وقت التشغيل
      60 دقيقة

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • نظام قص

      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      ملحقات قابلة للتشطيف
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت

    Badge-D2C

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