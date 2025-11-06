MG3940/15
أداة واحدة لتصفيف سهل وفعّال
مصممة لتمنحك مرونة وفعالية. بفضل 8 ملحقات وشفرات فولاذية ذاتية الشحذ لدقة تدوم طويلاً ورؤوس مستديرة لتشذيب ألطف، توفر لك أداة التشذيب مرونة لتلبية كل احتياجات الحلاقة بكفاءة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تأتي أداة التشذيب مزودة بـ 8 أدوات، حتى تتمكن من تشذيب شعر وجهك وتهذيب مظهره، وقص شعرك، والعناية بجسمك، ما يغطي كل احتياجات الحلاقة.
تتيح شفرات أداة التشذيب وأمشاط اللحية رسم خطوط نظيفة ومستقيمة للحصول على مظهرك المثالي بسهولة.
ركِّب مشط قص الشعر واختر من إعدادات الأطوال المختلفة للحفاظ على تسريحة شعرك بسهولة في المنزل.
صُمِّم مشط شعر الجسم الذي يُركَّب بنقرة واحدة في أداة التشذيب لتشذيب لطيف وفعَّال، ما يتيح لك العناية بجسمك براحة وثقة.
صُمِّمَت أداة التشذيب لإزالة شعيرات الأنف والأذن غير المرغوب فيها بلطف وراحة، ما يساعدك على تجنُّب الخدوش والجروح.
توفر الشفرات الفولاذية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات. بالإضافة إلى ذلك، تجعل الشفرات المقاومة للتآكل التنظيف سهلاً أيضًا.
اختر إعدادات الطول من 3 إلى 7 مم لابتكار المظهر الذي تريده بالطول المناسب لك.
صُمِّمَت تقنية الشفرات الفريدة لدينا ذات الرؤوس المستديرة لتكون لطيفة على البشرة، ما يوفر تجربة تشذيب مريحة.
يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.
توفر البطارية المتينة لدينا ما يصل إلى 70 دقيقة من التشغيل، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.
يُبقيك مؤشر الضوء على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة الحلاقة التالية.
أزِل رأس أداة التشذيب واشطفه تحت الصنبور لتنظيفه بسرعة وسهولة. بعد ذلك، تأكد من تجفيفه قبل إعادة تركيبه على المقبض.
الطاقة
تصميم
الخدمة
سهولة الاستخدام
الملخّص
أدوات التصفيف
الأمشاط
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