مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات
مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بدقة قصوى بفضل تقنية DualCut التي تضم شفرات أكثر بمرتين. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 5 سنوات من الاستخدام.
تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.
استخدم أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية DualCut بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول اللحية والرقبة وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.
قم بحلاقة الشعر تحت الرقبة براحة تامة بفضل آلة حلاقة شعر الجسم. يقوم النظام الفريد لحماية البشرة بحماية حتى أكثر المناطق الحساسة في جسمك، مما يسمح لك بحلاقة الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم براحة تامة.
ابتكر خطوطًا ومنحنيات وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.
مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط لحية قابل للضبط (3-7 مم)، 3 أمشاط للشعر (9 و12 و16 مم)، مشطان للجسم (3,5 مم).
توفر بطارية الليثيوم أيون العالية الأداء وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة لكل عملية شحن كاملة لمدة ساعة. أما الشحن سريع لمدة 5 دقاق، فيمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة.
مقبض مطاطي عالي الجودة لمستوى ممتاز من الراحة والتحكم أثناء التشذيب.
تم تصميم أداة التشذيب هذه لتكون مقاومة المياه، فتتمكّن من استخدامها بطريقة مريحة أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة تحت مياه الحنفية.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
نظام قص
الملحقات
الطاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الخدمة