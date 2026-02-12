MG9535/15
دقة الفولاذ المقاوم للصدأ
ابتكر أسلوبك المميز مع مجموعة تشذيب الشعر النهائية للوجه والرأس والجسم. تجمع هذه المجموعة الفريدة بين أداة التشذيب الأكثر تطورًا ومتانة لدينا وتقنية OneBlade لتمنحك الدقة والتنوع اللازمين لتحقيق الإطلالة التي تريدها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تأتي أداة التشذيب مزودة بـ 17 قطعة، حتى تتمكن من تشذيب شعر وجهك وتهذيب مظهره، وقص شعرك، والعناية بجسمك، ما يغطي كل احتياجات الحلاقة.
مشط تحديد دقيق ممتاز، مع 11 إعداد طول بخطوات 0,2 مم من 1 إلى 3 مم، يمنحك أقصى درجات الدقة لتشذيب الطول المثالي الذي تريده لإطلالتك المثالية.
يعمل المقص سريع الحركة (6000 مرة في الدقيقة) في أداة التشذيب حتى في الشعر الأكثر طولاً، مع غلاف يسمح بالانزلاق وأطراف مستديرة لحماية بشرتك، لتتمكن من تصفيف لحيتك وحلاقتها بشكل مريح. استمتع بتنظيف وجنتيك وذقنك ورقبتك لتحديد لحيتك بدقة.
توفر الشفرات الفولاذية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات.
بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.
تأتي مجموعة الأمشاط المتعددة المرفقة مع أداة التشذيب مزوّدة بـ 27 إعدادًا للطول تتراوح بين 0,2 مم و20 مم مع زيادات دقيقة تصل إلى 0,2 مم، لتتمكّن من تصفيف لحيتك بالطول الذي تريده سواء أكان طويلاً أم قصيرًا.
اختبر تشذيبًا دقيقًا ومريحًا أسفل الرقبة بفضل شفرة الجسم الجديدة والمبتكرة. تتميّز أداة التشذيب المصممة خصيصًا، برؤوس مستديرة تضمن لمسة لطيفة على البشرة ما يجعلها مثالية لأكثر مناطق الجسم حساسية.
يتيح نظام الأمشاط المتعددة في أداة التشذيب اختيار إعدادات طول تتراوح بين 0,5 مم و20 مم ما يسهل عليك الاهتمام بتسريحة شعرك بسهولة في المنزل.
تُزيل ملحقات تشذيب شعر الأنف/الأذن شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة وأمان. احرص على إظهار حاجبيك بمظهر منمق ومهذب بسهولة باستخدام المشط المخصص للحاجبين.
توفر بطارية الليثيوم المتينة ما يصل إلى 120 دقيقة من زمن التشغيل مع خيار الشحن السريع لمدة 5 دقائق**، لتمنحك تجربة تشذيب قوية ومتواصلة. أمّا شفرة OneBlade فتعمل لمدة تصل إلى 30 دقيقة ما يوفر لك وقتًا كافيًا لتصفيف لحيتك وحلاقتها.
كونها مضادة للماء 100%، يمكنك استخدام مجموعة تشذيب الشعر للاستخدام الرطب أو الجاف لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. كما أنها سهلة التنظيف.
يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بالاطلاع على حالة البطارية: منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن أو مكتملة الشحن. بذلك، لا تفرغ البطارية في أثناء التشذيب.
تتميز أداة التشذيب الفاخرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وشفرة OneBlade بسهولة مسكهما وتحريكهما وذلك بفضل المقبض المطاطي المريح المصمم لضمان الراحة الفائقة والتحكم الممتاز.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
سهولة الاستخدام
الملخّص
أدوات التصفيف
الأمشاط
الاستدامة
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