NA322/09
شاهد التقلّب، واستمتع بالتنوع
لا تقتصر مزايا القلي بالهواء على الخبز السريع فحسب، بل تضم 16 وظيفة لتمتد إلى ساعات الطهي الطويلة في وعاء واحد. فيمكنك الاستمتاع بوجبات منزلية لذيذة ومتكاملة على بُعد خطوات قليلة وسهلة التحضير بفضل نافذة أنيقة مصممة لمتابعة توقيت وصول كل شيء إلى درجة القرمشة والنضج المثالية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بطعام لذيذ مع نسبة أقل من الدهون تصل إلى 90%*. وتقنية RapidAir Plus الحاصلة على براءة اختراع مع تصميم فريد على شكل نجمة تعمل على تدوير الهواء الساخن حول الطعام وخلاله بمعدل انسياب هواء أسرع، ما يضمن طهوًا متساويًا من الداخل والخارج للحصول على وجبات منزلية لذيذة.
لم تعد هناك حاجة إلى مزيد من التخمين. شاهد الطعام أثناء الطهو وتأكد من اكتماله إلى درجة الكمال. مصمم للحفاظ على أسلوبك في الطهو.
يتساقط ما يصل إلى 40% من الدهون الزائدة للحصول على وجبات صحية ذات نكهة كاملة ***. تحافظ السلة على فصل الطعام عن الدهون التي يتم جمعها في المقلاة أثناء الطهو.
أكثر من 10,000 وصفة لذيذة مصممة خصوصًا لجهاز Airfryer لديك، مع إرشادات سهلة خطوة بخطوة.****
اختر من بين 16 وظيفة طهو تبدأ من الخبز والشوي وحتى إذابة التجميد وإعادة التسخين. كما تصل الإعدادات إلى 40 درجة مئوية وحتى 24 ساعة للتجفيف والتخمير.
سعة كافية لجميع وجبات عائلتك. يسع الجهاز ما يصل إلى 800 جرام من الخضراوات أو 6 أوراك من الدجاج أو 4 قطع من سمك السالمون أو 5 كعكات.
شاشة تعمل باللمس وسهلة الاستخدام تحتوي على 12 إعدادًا مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمدة، البطاطس المقلية الطازجة، أجنحة الدجاج، اللحم، السمك، الإفطار، الخضراوات، الكعك، الأطعمة النباتية، الفواكه المجففة، الحفاظ على السخونة، وزر مفضل يمكّنك من حفظ الإعداد المسبق الخاص بك.
يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips مقارنة باستخدام الفرن.*****
تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق، ومن ثم يمكنك قضاء وقت أقل في التنظيف ووقت أكثر في الاستمتاع بوجباتك المفضلة.
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المواصفات التقنية
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