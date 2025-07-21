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راقب الطهي، واستمتع بتنوع الأطباق والنكهات
استمتع بأكثر من مجرد القلي مع 16 وظيفة للطهو، من الخَبز السريع إلى الطهو البطيء لساعات. وحضِّر وجبات منزلية لذيذة بخطوات بسيطة. ومن خلال النافذة الأنيقة، ستتابع كل الوجبات التي تحضِّرها حتى وصولها إلى درجة القرمشة والنضج المثالية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم تقنية RapidAir Plus الحاصلة على براءة اختراع، بفضل تصميمهـا الذي يتخذ شكل نجم البحر الفريد، بتدوير الهواء الساخن حول الطعام ومن خلاله مع تدفق هواء أسرع، ما يضمن طهيه بشكل متساوٍ من الداخل والخارج من أجل تحضير وجبات منزلية لذيذة في وقت أقل بنسبة 30%*
لم تعد هناك حاجة إلى مزيد من التخمين. شاهد الطعام أثناء الطهو وتأكد من اكتماله إلى درجة الكمال. مصمم للحفاظ على أسلوبك في الطهو.
يجد 83% من مستهلكينا أن أفخاذ الدجاج المطبوخة في جهاز Airfryer من السلسلة 3000 من Philips لها طعم أفضل من تلك المطبوخة في فرن.******
يتساقط ما يصل إلى 40% من الدهون الزائدة للحصول على وجبات صحية ذات نكهة كاملة ***. تحافظ السلة على فصل الطعام عن الدهون التي يتم جمعها في المقلاة أثناء الطهو.
أكثر من 10,000 وصفة لذيذة مصممة خصوصًا لجهاز Airfryer لديك، مع إرشادات سهلة خطوة بخطوة.****
اختر من بين 16 وظيفة طهو تبدأ من الخبز والشوي وحتى إذابة التجميد وإعادة التسخين. كما تصل الإعدادات إلى 40 درجة مئوية وحتى 24 ساعة للتجفيف والتخمير.
سعة كافية لكل وجبات عائلتك. يسع الجهاز ما يصل إلى 1400 جرام من الخضراوات أو 10 أوراك من الدجاج أو 6 قطع من سمك السالمون أو 9 كعكات.
شاشة تعمل باللمس وسهلة الاستخدام تحتوي على 12 إعدادًا مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمدة، البطاطس المقلية الطازجة، أجنحة الدجاج، اللحم، السمك، الإفطار، الخضراوات، الكعك، الأطعمة النباتية، الفواكه المجففة، الحفاظ على السخونة، وزر مفضل يمكّنك من حفظ الإعداد المسبق الخاص بك.
يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips مقارنة باستخدام الفرن.*****
تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق، ومن ثم يمكنك قضاء وقت أقل في التنظيف ووقت أكثر في الاستمتاع بوجباتك المفضلة.
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