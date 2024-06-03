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  • مصمم لموازنة وجباتك بالطريقة التي تريدها مصمم لموازنة وجباتك بالطريقة التي تريدها مصمم لموازنة وجباتك بالطريقة التي تريدها
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    السلسلة 3000 جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة

    NA350/00

    مصمم لموازنة وجباتك بالطريقة التي تريدها

    يقوم جهاز Airfryer من سلسلة 3000 من Philips ذو السلة المزدوجة بضبط وقت وجبتك حتى يصبح الطبقان ساخنين وجاهزين في الوقت نفسه. استمتعي بطهي لذيذ وصحي مع سلة كبيرة مناسبة لتحضير الوجبات الرئيسية للعائلة وسلة أخرى أصغر للأطباق الجانبية أو وجبات شخص واحد

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 3000 جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة

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    مصمم لموازنة وجباتك بالطريقة التي تريدها

    استمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بشكل متساوٍ في كل مرة

    • مصمم لموازنة وجباتك
    وجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي مع تقنية Rapid Air

    وجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي مع تقنية Rapid Air

    وداعًا للأكل المحترق أو غير المطبوخ جيدًا. يعمل تصميمنا الحاصل على براءة اختراع على تحسين حركة تدوير الحرارة بحيث لا تصل الحرارة إلى الطعام فقط بل تنتقل بداخله أيضًا لتحصل على أفضل نتيجة. تمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة.

    سلتان بحجمين مختلفين لتناسبا أي وجبة

    سلتان بحجمين مختلفين لتناسبا أي وجبة

    يأتي جهاز Airfryer بسلتين: سلة كبيرة مناسبة للأطباق الرئيسية والبطاطس المقلية والوجبات المفضلة لديك. استخدم السلة الأصغر لتحضير الأطباق الجانبية والخضار والوجبات الخفيفة.

    اضبط الوقت بحيث ينتهي الطهو في كلا الجانبين في الوقت نفسه.

    اضبط الوقت بحيث ينتهي الطهو في كلا الجانبين في الوقت نفسه.

    قم بمزامنة أوقات الطهو تلقائيًا في السلتين، حتى يكون طعامك كله جاهزًا للتقديم في الوقت نفسه. واستمتع بوجبة طازجة وساخنة.

    تمكنك وظيفة النسخ من ضبط السلال على الوقت ودرجة الحرارة أنفسهما

    تمكنك وظيفة النسخ من ضبط السلال على الوقت ودرجة الحرارة أنفسهما

    اضبط السلال المزدوجة على وقت الطهو ودرجة الحرارة أنفسهما بلمسة زر.

    يقدم تطبيق HomeID وصفات لذيذة مخصصة لجهاز Airfryer الخاص بك

    يقدم تطبيق HomeID وصفات لذيذة مخصصة لجهاز Airfryer الخاص بك

    أفضل جهاز Airfryer بسلة مزدوجة مع وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك في تطبيق HomeID الذي يمنحك إرشادات مفصلة ومئات من الوصفات الشهية التي يمكنك تحضيرها باستخدام إعدادات محددة في جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة.

    شاشة لمس ذات 8 إعدادات مسبقة الضبط لتسهيل عملية الطهي

    شاشة لمس ذات 8 إعدادات مسبقة الضبط لتسهيل عملية الطهي

    وداعًا للتحقق من الطعام بين الحين والآخر أو تخمين درجة الحرارة. من خلال شاشة اللمس، يعرض جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة درجات حرارة ومواقيت مسبقة الضبط للبطاطس المقلية الطازجة والبطاطس المجمدة والدجاج واللحوم والخضراوات والأسماك والكعك ووظيفة إعادة التسخين.

    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يمكنك الآن تحضير طعام لذيذ من دون الشعور بالذنب ومن دون الحاجة إلى إضافة زيت تقريبًا للحصول على وجبات صحية من دون التأثير في المذاق.

    وفِّر ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips

    وفِّر ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips

    يتميز جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة بأنه موفر للنقود، حيث يستهلك طاقة أقل بنسبة 70% من الفرن التقليدي**

    يمكنك الآن طهي وجبة كاملة بشكل أسرع من الفرن

    يمكنك الآن طهي وجبة كاملة بشكل أسرع من الفرن

    سرعة لا مثيل لها. وفِّر وقتك وحضِّر الوجبات في دقائق معدودة فقط***

    سعة 9 لترات مناسبة لما يصل إلى 1,5 كجم من كرنب بروكسل

    سعة 9 لترات مناسبة لما يصل إلى 1,5 كجم من كرنب بروكسل

    أفضل جهاز Airfryer بحجم عائلي. يمكنك طهي وجبة غذاء كاملة في السلة الكبيرة، حيث تتسع السلة الواحدة لما يصل إلى 1,5 كجم من كرنب بروكسل أو 1,5 كجم من الدجاج.

    قابلة للغسل في الجلاية لضمان سهولة التنظيف

    قابلة للغسل في الجلاية لضمان سهولة التنظيف

    وداعًا للتنظيف بالفرك أو النقع. يمكنك توفير وقت التنظيف مع سلة جهاز Airfryer المزدوجة القابلة للغسل في الجلاية.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2750  W
      طول سلك الطاقة
      0,8  m
      التردد
      50  Hz
      سعة السلة
      9 لترات
      البرامج
      8 إعدادات مسبقة
      شاشة LED
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      7,85  kg
      أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عمق)
      443,9 × 314,2 × 382,5  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مدمج
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      ضوء تشغيل الطاقة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      40 - 200 درجة مئوية
      وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
      نعم
      جدران خارجية باردة
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      نعم
      مؤشر الجهوزية
      نعم
      التحكم بالوقت
      لغاية 60 دقيقة
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      تقنية Rapid Air المبتكرة
      نعم
      واجهة شاشة لمس رقمية
      نعم
      مسكة مريحة
      نعم
      طبقة داخلية خالية من BPA
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      المواد
      فولاذ لا يصدأ وبلاستيك
      اللون (الألوان)
      أسود

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      أكثر من 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • السعة

      الحصص

    • وظائف الطهي

      تدفق هواء مرتفع
      نعم

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    • ***تم إجراء اختبار على النقانق في السلة اليسرى مقارنة بأفران الحمل الحراري التقليدية.
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    نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

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