الوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن

تم تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن. بفضل أداة تشذيب شعر الأنف من Philips، يمكنك التأكد من إزالة كل الشعر غير المرغوب فيه بفعالية.