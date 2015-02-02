NT3160/10
ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 3000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن والحاجب غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصوصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.
تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.
تتضمن الحقيبة الصغيرة الناعمة: بطارية AA ومشطَين للحاجبَين.
يوفر لك المقبض غير المالس قبضة أفضل وتحكمًا أكبر عند استخدام أداة تشذيب شعر الأنف للرجال، وتم وضع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بشكل يوفر سهولة التشغيل.
ابدأ باستخدام أداة تشذيب شعر الأذن والأنف على الفور، مع البطارية مقاس AA المتوفرة في العلبة.
لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.
صُممت كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن وللاستخدام أيضًا على الحاجبَين. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.
تتميز أداة تشذيب اللحية بمقاومتها للمياه تمامًا بنسبة 100%، فما عليك سوى غسلها تحت الحنفية لتنظيف دقيق وسهل.
استخدم مشطَي الحاجبَين بدقة 3 أو 5 مم لتشذيب الشعر أو ترتيبه بطول موحّد.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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