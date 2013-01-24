بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.
تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.
تجمع تقنية DualCut المتطورة بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض.
تتضمن الحقيبة الصغيرة الناعمة: بطارية AA ومشطَين للحاجبَين وملحقًا للتشذيب الدقيق ومشط اللحية وفرشاة لإبقاء الشفرات نظيفة.
يضمن المقبض المطاطي الناعم طريقة حمل مثالية، حتى عندما تكون الأداة رطبة لتحكم أفضل عند تشغيل أداة التشذيب.
لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.
كل منتجات العناية بنظافة الجسم التي نقدّمها مصممة لتدوم لفترة طويلة. تأتي أداة التشذيب مع ضمان لمدة سنتَين.
يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن وللاستخدام أيضًا على الحاجبَين. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.
تساعدك أداة التشذيب الدقيق بتقنية DualCut في تشذيب شعر الوجه وتحديد أسلوب التسريح (اللحية الخفيفة أو السكسوكة أو السوالف أو خط الرقبة أو الشارب) مع مستوى تحكم عالٍ ورؤية أفضل.
يسهل تنظيف أداة التشذيب والأمشاط تحت مياه الحنفية.
استخدم أمشاط الحاجبَين بدقة 3 أو 5 مم ومشط اللحية بدقة 3 مم لتشذيب الشعر أو ترتيبه بطول موحّد
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