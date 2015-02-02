ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
NT5175/16
تشذيب وتحديد الشكل لتشذيب دقيق لشعر الوجه بطريقة مثالية
تعمد أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 5000 من Philips إلى إزالة شعر الأنف والأذن والحاجب بنعومة بفضل تقنية ProtecTube. بالإضافة إلى ذلك، تضمن أداة التشذيب الدقيق DualCut عملية تشذيب دقيقة وفعالة لشعر الرقبة والسوالف واللحية الخفيفة.
ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
نظام الحماية، زاوية مثالية
قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
أداة تشذيب دقيق، 3 أمشاط، حقيبة صغيرة
بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.
يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن وللاستخدام أيضًا على الحاجبَين. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.
تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.