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  • DualPrecision DualPrecision DualPrecision

    Shaver series 5000 PowerTouch آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    PT860/16

    DualPrecision

    تزودك آلة الحلاقة PowerTouch بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. استمتع بعملية حلاقة أسرع بفضل دقائق حلاقة أكثر ورؤوس وشفرات DualPrecision القابلة للغسل. بات بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 PowerTouch آلة كهربائية للحلاقة الجافة

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    DualPrecision

    لالتقاط كمية أكبر من الشعر

    • رؤوس DualPrecision المرنة
    • استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة/شحن لساعة
    • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
    تقوم رؤوس DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة

    تقوم رؤوس DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة

    تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة على حد سواء بشكل مريح. 1. فتحات لقص الشعر الطويل. 2. ثقوب لقص الشعيرات القصيرة.

    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

    ترفع شفرات الرفع والقص المتقدم Super Lift & Cut الشعر من أجل حلاقة أدق

    ترفع شفرات الرفع والقص المتقدم Super Lift & Cut الشعر من أجل حلاقة أدق

    ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    50 دقيقة وأكثر للحلاقة في ساعة شحن واحدة

    50 دقيقة وأكثر للحلاقة في ساعة شحن واحدة

    قم بالحلاقة مرات أكثر بعد كل عملية شحن بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر الطاقة. اشحن آلة الحلاقة لمدة ساعة وستحصل على وقت حلاقة يزيد عن 50 دقيقة، أي الحلاقة حوالي 17 مرة. واشحنها لمدة 3 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

    تُغسل وتُنظف بسهولة

    تُغسل وتُنظف بسهولة

    ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

    شاشة LED

    شاشة LED

    تشير إلى: بطارية ممتلئة، بطارية منخفضة، جاري الشحن، استبدال رؤوس الحلاقة، شحن سريع

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      طاقة الاستعداد
      < 0.25  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5.4  واط

    • تصميم

      المقبض
      • مقبض مطاطي مضلع
      • مانعة للانزلاق
      • مقبض مريح سهل الاستخدام

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان لمدة سنتين
      رأس بديل
      تم استبدال HQ8 بـ SH50
      رؤوس بديلة
      استبدله كل سنتين بـ HQ8

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • تقنية رفع وقص فعالة
      • رؤوس DualPrecision
      تتبع دقيق
      نظام Flex & Float
      إنشاء المظهر
      رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مضمّن

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      • قابلة للغسل بالكامل
      • حجرة جمع الشعر لغسل سريع
      شاشة العرض
      مؤشرا LED
      وقت الحلاقة
      50 دقيقة وأكثر للحلاقة 17 مرة
      العملية
      • سلكي ولاسلكي
      • بطارية قابلة لإعادة الشحن
      وقت الشحن
      • ساعة واحدة
      • شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة لمرة واحدة
      تشير الشاشة إلى
      • بطارية ممتلئة
      • بطارية منخفضة
      • جاري الشحن
      • استبدال رؤوس الحلاقة
      • شحن سريع

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