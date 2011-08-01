PT860/16
DualPrecision
تزودك آلة الحلاقة PowerTouch بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. استمتع بعملية حلاقة أسرع بفضل دقائق حلاقة أكثر ورؤوس وشفرات DualPrecision القابلة للغسل. بات بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة على حد سواء بشكل مريح. 1. فتحات لقص الشعر الطويل. 2. ثقوب لقص الشعيرات القصيرة.
يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.
ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.
أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.
يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية
قم بالحلاقة مرات أكثر بعد كل عملية شحن بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر الطاقة. اشحن آلة الحلاقة لمدة ساعة وستحصل على وقت حلاقة يزيد عن 50 دقيقة، أي الحلاقة حوالي 17 مرة. واشحنها لمدة 3 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.
ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.
تشير إلى: بطارية ممتلئة، بطارية منخفضة، جاري الشحن، استبدال رؤوس الحلاقة، شحن سريع
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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