18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.