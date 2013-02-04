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  • أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

    Multigroom series 3000 أداة تشذيب اللحية والشعيرات الصغيرة 3 في 1

    QG3320/15

    أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

    جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والسوالف مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الثلاث إمكانية تجربة مظاهر مختلفة ومتعددة بسهولة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 3000 أداة تشذيب اللحية والشعيرات الصغيرة 3 في 1

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    أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

    أداة تشذيب مقاومة للمياه 3 في 1 لتعددية كبيرة في الاستخدامات

    • ملحقان ومشط واحد
    • لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل
    • شفرات ناعمة على البشرة
    • استخدام لاسلكي 60 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
    شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

    شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

    استمتع بعملية تشذيب لطيفة على البشرة وعالية الأداء. تتميّز الشفرات بنظام سنّ ذاتي وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكروم والمطحون جيدًا، مما يمنحك أداءً يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز برؤوس مستديرة وأمشاط تضمن ملامسة لطيفة ومحمية للبشرة.

    استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد الشحن لـ 10 ساعات

    استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد الشحن لـ 10 ساعات

    تعمد شفراتنا الجديدة إلى تقليل الاحتكاك، لمنحك وقت تشغيل إضافي بنسبة 70% مقارنة بالطرز السابقة.

    ضمان لمدة سنتين، فولتية عالمية، لا حاجة إلى تزييت

    ضمان لمدة سنتين، فولتية عالمية، لا حاجة إلى تزييت

    صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

    تشذيب شعر الوجه والرقبة والسوالف لإكمال مظهرك

    استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال مظهرك وللحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك.

    18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

    شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.

    تخلّص من شعر الأنف و الأذن غير المرغوب فيه بلطف

    قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

    يمكن شطف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية

    ما عليك سوى تنظيف الشفرات والأمشاط بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد إعدادات الطول
      18 إعداد طول مضمّن
      تسريح شعر الوجه
      • شارب
      • لحية طويلة
      • لحية قصيرة
      • لحية خفيفة
      • تحديد دقيق
      • خطوط حادة
      • سكسوكة
      أدوات التصفيف
      • آلة تشذيب الشعر
      • أداة تشذيب شعيرات الأنف دوّارة
      • مشط للحية واللحية الخفيفة مع 18 إعداد طول
      عدد الملحقات/الأمشاط
      ملحقان ومشط واحد

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      نوع البطارية
      Ni-MH
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 10 ساعات
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت

    • تصميم

      المقبض
      سهلة الحمل
      اللون
      أسود مع تفاصيل فضية

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      شفرات تسنّ نفسها بنفسها
      نعم
      لا حاجة إلى زيوت
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      مؤشر الشحن

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