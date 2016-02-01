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Multigroom series 7000

أداة تشذيب 5 في 1 لكل مناطق الجسم

QG3382/13
  • أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة
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    Multigroom series 7000 أداة تشذيب 5 في 1 لكل مناطق الجسم

    QG3382/13

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بخمسة ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 7000 أداة تشذيب 5 في 1 لكل مناطق الجسم

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بخمسة ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بخمسة ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 7000 أداة تشذيب 5 في 1 لكل مناطق الجسم

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بخمسة ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

      أداة تشذيب قابلة للاستخدام في الحمام 5 في 1 لتعددية كبيرة في الاستخدامات

      • ملحقان و3 أمشاط
      • لاسلكية، قابلة للاستخدام في الحمام
      • شفرات ناعمة على البشرة
      • استخدام لاسلكي لـ 50 دقيقة/شحن لساعة
      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      استمتع بعملية تشذيب لطيفة على البشرة وعالية الأداء. تتميّز الشفرات بنظام سنّ ذاتي وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكروم والمطحون جيدًا، مما يمنحك أداءً يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز برؤوس مستديرة وأمشاط تضمن ملامسة لطيفة ومحمية للبشرة.

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      يمنحك نظام الشحن المتقدم الذي نقدّمه خيارَين ملائمَين: الشحن لساعة واحدة للحصول على وقت تشغيل يصل إلى 50 دقيقة أو شحن سريع لـ 5 دقائق لعملية تشذيب كاملة.

      سرعة قص أعلى لقص الشعر السميك

      سرعة قص أعلى لقص الشعر السميك

      طاقة حتى عند قص الشعر الأسمك. تساعدك الطاقة الفائقة السرعة في قص المناطق الأطول والأكثر كثافة من الشعر من خلال زيادة سرعة القص.

      تنظيف شعر الجسم براحة حتى أثناء الاستحمام

      تنظيف شعر الجسم براحة حتى أثناء الاستحمام

      تم تصميم أداة العناية بنظافة الجسم هذه لتشغيلها لاسلكيًا، بحيث يمكنك استخدامها بأمان وراحة أثناء الاستحمام.

      تخزين أداة التشذيب والملحقات وحملها أثناء السفر بسهولة

      تخزين أداة التشذيب والملحقات وحملها أثناء السفر بسهولة

      احتفظ بأداة التشذيب المتكاملة بشكل منظّم بفضل الحقيبة الملائمة التي تحمل أداة التشذيب وكل الملحقات وتحميها أثناء التنقل.

      تشذيب شعر الوجه والرقبة والسوالف لإكمال مظهرك

      استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال مظهرك وللحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك.

      18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

      شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      18 إعداد طول قابلاً للضبط (‎3‏-20 مم) للحصول على قصة شعر متساوية

      حافظ على تسريحة شعر عصرية أو ابتكر تسريحة جديدة، من خلال عملية تشذيب بإعدادات طول مختلفة. يتميّز مشط الشعر بـ 18 إعداد طول ما بين 3 مم و 20 مم، مع درجة 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      حلاقة شعر الجسم بطريقة مريحة أثناء الاستحمام

      بات بإمكانك حلاقة أي منطقة تحت العنق براحة تامة. فرأس أداة العناية بنظافة الجسم مصنوع من رقاقة مضادة للحساسية وهو يتميّز بأطراف مستديرة لحماية بشرتك.

      10 إعدادات طول قابلة للضبط (‎3‏-12 مم) للعناية بنظافة الجسم براحة

      شذّب شعر جسمك بالطول الذي تريده. يتميّز مشط شعر الجسم بـ 10 إعدادات مختلفة، لعملية تشذيب نظيفة ومريحة على الصدر أو تحت الإبطَين أو المغبن.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        أدوات التصفيف
        • آلة تشذيب الشعر
        • آلة حلاقة لشعر الجسم
        • مشط للحية واللحية الخفيفة مع 18 إعداد طول
        • مشط أداة قص الشعر مع 18 إعدادًا
        • مشط لشعر الجسم مع 10 إعدادات
        اللون
        أسود مع إطار مطلي بالكروم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين
        شاشة عرض
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        عدد إعدادات الطول
        18 إعداد طول مضمّن
        عدد الملحقات/الأمشاط
        ملحقان و3 أمشاط
        الزيت ضمن التغليف
        نعم
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • شارب
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        مقبض
        سهلة الحمل

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الطاقة

        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        50 دقيقة

      • أداء التشذيب

        زر الطاقة الفائقة السرعة
        لأداء أفضل
        شفرات ناعمة على البشرة
        لعملية تشذيب ناعمة

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