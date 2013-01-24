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Multigroom series 7000

أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

QG3385/15
  • أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة
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    Multigroom series 7000 أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

    QG3385/15

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بـ 8 ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 7000 أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بـ 8 ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بـ 8 ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 7000 أداة التشذيب للعناية بكل الجسم 8 في 1

    أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

    اعتنِ بلحيتك وشعرك وجسمك بفضل أداة التشذيب المتكاملة هذه والمقاومة للمياه. فهي مزوّدة بـ 8 ملحقات مختلفة تمنحك الحرية لابتكار تسريحات مختلفة للشعر في كل مناطق الجسم، في حين تساعدك الطاقة القصوى في تشذيب الشعر الكثيف بلطفٍ وبشكل متساوٍ. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة تشذيب الشعر واللحية وشعر الجسم المتكاملة

      أداة تشذيب متكاملة 8 في 1 لتعددية استخدامات قصوى

      • 5 ملحقات و3 أمشاط
      • لاسلكية، قابلة للاستخدام في الحمام
      • شفرات بأداء عالٍ
      • استخدام لاسلكي لـ 50 دقيقة/شحن لساعة
      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      استمتع بعملية تشذيب لطيفة على البشرة وعالية الأداء. تتميّز الشفرات بنظام سنّ ذاتي وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكروم والمطحون جيدًا، مما يمنحك أداءً يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز برؤوس مستديرة وأمشاط تضمن ملامسة لطيفة ومحمية للبشرة.

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

      يمنحك نظام الشحن المتقدم الذي نقدّمه خيارَين ملائمَين: الشحن لساعة واحدة للحصول على وقت تشغيل يصل إلى 50 دقيقة أو شحن سريع لـ 5 دقائق لعملية تشذيب كاملة.

      سرعة قص أعلى لقص الشعر السميك

      سرعة قص أعلى لقص الشعر السميك

      طاقة حتى عند قص الشعر الأسمك. تساعدك الطاقة الفائقة السرعة في قص المناطق الأطول والأكثر كثافة من الشعر من خلال زيادة سرعة القص.

      تنظيف شعر الجسم براحة حتى أثناء الاستحمام

      تنظيف شعر الجسم براحة حتى أثناء الاستحمام

      تم تصميم أداة العناية بنظافة الجسم هذه لتشغيلها لاسلكيًا، بحيث يمكنك استخدامها بأمان وراحة أثناء الاستحمام.

      تخزين أداة التشذيب والملحقات وحملها أثناء السفر بسهولة

      تخزين أداة التشذيب والملحقات وحملها أثناء السفر بسهولة

      احتفظ بأداة التشذيب المتكاملة بشكل منظّم بفضل الحقيبة الملائمة التي تحمل أداة التشذيب وكل الملحقات وتحميها أثناء التنقل.

      تشذيب شعر الوجه والرقبة والسوالف لإكمال مظهرك

      استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال تسريحتك والحصول على خطوط نظيفة ودقيقة حول أطراف لحيتك.

      18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

      شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      12 إعداد طول قابلاً للضبط (‎1‏-12 مم) للحصول على لحية خفيفة ومتساوية

      شذّب لحيتك الخفيفة بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز المشط المخصص للحية الخفيفة بـ 12 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 12 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      تحديد خطوط واضحة حول اللحية أو السكسوكة

      ابتكر خطوطًا وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.

      حلاقة المناطق الصغيرة على الخدين والذقن بدقة

      تخلّص من الشعر غير المرغوب فيه بدقة في المناطق الصغيرة على الوجنتَين والذقن للمسات نهائية نظيفة.

      تخلّص من شعر الأنف و الأذن غير المرغوب فيه بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      18 إعداد طول قابلاً للضبط (‎3‏-20 مم) للحصول على قصة شعر متساوية

      حافظ على تسريحة شعر عصرية أو ابتكر تسريحة جديدة، من خلال عملية تشذيب بإعدادات طول مختلفة. يتميّز مشط الشعر بـ 18 إعداد طول ما بين 3 مم و 20 مم، مع درجة 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      حلاقة شعر الجسم بطريقة مريحة أثناء الاستحمام

      بات بإمكانك حلاقة أي منطقة تحت العنق براحة تامة. فرأس أداة العناية بنظافة الجسم مصنوع من رقاقة مضادة للحساسية وهو يتميّز بأطراف مستديرة لحماية بشرتك.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد الملحقات/الأمشاط
        5 ملحقات و3 أمشاط
        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب معدنية بحجم كامل
        • أداة تشذيب دقيق
        • آلة حلاقة دقيقة
        • أداة تشذيب شعيرات الأنف دوّارة
        • آلة حلاقة لشعر الجسم
        • مشط للحية واللحية الخفيفة مع 18 إعداد طول
        • مشط للّحية الخفيفة مع 12 إعدادًا
        • مشط أداة قص الشعر مع 18 إعدادًا
        عدد إعدادات الطول
        18 إعداد طول مضمّن
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • شارب
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • أداء التشذيب

        شفرة بأداء عالٍ
        لعملية تشذيب ناعمة
        زر الطاقة الفائقة السرعة
        لأداء أفضل

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين
        الزيت ضمن التغليف
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        شاشة عرض
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية

      • التصميم

        اللون
        أسود مع إطار مطلي بالكروم
        مقبض
        سهلة الحمل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        50 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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