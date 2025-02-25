QP6542/10
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
تقوم OneBlade للوجه والجسم من Philips بتشذيب الشعر وتحديد حوافه وحلاقته بغض النظر عن طوله. ستحصل على شفرة لوجهك، وأخرى مع واقي بشرة لجسمك. وداعًا للأدوات المتعددة، فأداة OneBlade كافية لتتولّى المهمّة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه. يمكن استخدمها لحلاقة الشعر بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (12000 مرة في الدقيقة) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
يمكنك تشذيب لحيتك للحصول على لحية خفيفة ومتساوية بواسطة المشط الدقيق المضمن والقابل للضبط. عيّن القرص إلى واحد من إعدادات الطول الاثني عشر القابلة للتثبيت للحصول على الشكل الذي تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية وتشذيب دقيق، ووصولاً إلى تسريحة لحية أطول.
حدّد الحواف بشكلٍ دقيق باستخدام الشفرة بجانبَين. يمكنك الحلاقة بالاتجاهَين لرؤية كل شعرة تقصها بشكل أفضل. رتّب لحيتك بثوانٍ!
لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، للحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.
تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك ما يتيح لك حلاقة الشعر في كل مناطق وجهك بسهولة وراحة. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.
ركّب حامي البشرة لضمان طبقة حماية إضافية في المناطق الحساسة.
ركّب المشط لشعر الجسم (3 مم) لتشذيب الشعر بسهولة بأي اتجاه.
يمكن شحنها في المنزل أو على الطريق، وهي مثالية لروتينك اليومي وللسفر.
شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ تدوم حتى 4 أشهر من الاستخدام** للحفاظ على الشعور بالانتعاش. سيظهر رمز الإخراج على الشفرة عندما تتآكل الشفرة.
إن أداة OneBlade مقاومة للمياه بالكامل (IPX7)، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك أيضًا اللجوء إلى الحلاقة الرطبة أو الجافة، حتى في أثناء الاستحمام، كما يحلو لك. لا تحتاج إلى رغوة حلاقة.
يمكن الحصول على طاقة تسريح متواصلة لمدة 90 دقيقة بعد شحن بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن لمدة ساعة واحدة.
احرص على أن تكون أداة OneBlade جاهزة دائمًا للاستخدام، من خلال التحقق من مؤشر البطارية. فهو يحذرك عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أثناء الاستخدام، ويشير إلى تقدّم الشحن عند التوصيل بمصدر الطاقة.
أداء التشذيب والحلاقة
الملحقات
الطاقة
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الخدمة
سهولة الاستخدام
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