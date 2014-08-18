إعدادات طول آمنة وسهلة التحديد

تسهّل عجلة التكبير والتصغير عملية ضبط المشط من خلال 12 إعداد طول. وتوفر هذه الإعدادات دقة لا تُضاهى بدرجة 0,5 مم لإعداد الطول الأقصر، لتحديد المظهر الذي تريده، أي لحية نابتة أو لحية خفيفة. وبالنسبة إلى اللحى الأطول أيضًا، فهي تمنحك الطول الذي تريده بالضبط بدرجات تبلغ 1 مم.