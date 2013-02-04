ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
QT4005/13
لحية مثالية بسهولة تامة
حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم.
إعدادات طول بدقة 0.5 مم
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
استخدام لاسلكي 45 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
عيّن أداة التشذيب عند موضعها الأدنى للحصول على لحية خفيفة مثالية، بطول 0.5 مم فقط.
دوّر العجلة واختر بكل بساطة إعدادات الطول التي تريدها وقم بتثبيتها: من لحية لثلاثة أيام بطول 0.5 مم وصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 0.5 مم.
تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.