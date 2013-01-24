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Beardtrimmer series 3000

آلة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه

QT4005/13
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  • لحية مثالية بسهولة تامة لحية مثالية بسهولة تامة لحية مثالية بسهولة تامة
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    Beardtrimmer series 3000 آلة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه

    QT4005/13
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Beardtrimmer series 3000 آلة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

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      لحية مثالية بسهولة تامة

      الطريقة الأكثر ملاءمة للبدء بعملية تحديد لحيتك

      • إعدادات طول بدقة 0.5 مم
      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • استخدام لاسلكي 45 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
      دقة شعر بطول 0.5 مم

      دقة شعر بطول 0.5 مم

      عيّن أداة التشذيب عند موضعها الأدنى للحصول على لحية خفيفة مثالية، بطول 0.5 مم فقط.

      إعدادات طول يسهل اختيارها وتثبيتها، تتراوح من 0.5 مم إلى 10 مم

      إعدادات طول يسهل اختيارها وتثبيتها، تتراوح من 0.5 مم إلى 10 مم

      دوّر العجلة واختر بكل بساطة إعدادات الطول التي تريدها وقم بتثبيتها: من لحية لثلاثة أيام بطول 0.5 مم وصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 0.5 مم.

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      احصل على عملية تشذيب مثالية وتحمي بشرتك في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تأتي أداة التشذيب مزوّدة بشفرات مصنوعة من الفولاذ وتلامس بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، وللحفاظ على حدة عالية وفعالة تمامًا مثل وقت شرائها للمرة الأولى.

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      تحافظ الشفرات على حدتها الفائقة لكي تتمكّن من قص الشعر بطريقة مرتبة وفعالة في كل الأوقات، ولكن توجد رؤوس شفرات مستديرة وأمشاط لمنع تحسّس البشرة.

      ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      قابلة لإعادة الشحن فقط. 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      آلة سهلة الحمل والاستخدام ومصممة لمساعدتك على تشذيب الشعر في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      يمكنك فكّ الرأس وغسله بالمياه لتنظيفه بسهولة. جفّفه قبل إعادة وضعه على الجهاز.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      إننا ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتين: فقد تم تصميم منتجات العناية بالمظهر الخاصة بنا لتدوم طويلاً. ولن تحتاج إلى تزييتها، كما أنها متوافقة مع كل مستويات الجهد الكهربي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        الدقة (حجم التدرجات)
        0,5 مم  ملليمترًا
        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        مجموعة من إعدادات الطول
        0.5 حتى 10  ملليمترًا
        عدد إعدادات الطول
        20
        نوع المشط
        لحية خفيفة
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        التسريحات
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة

      • نظام الطاقة

        وقت التشغيل
        ما يصل إلى 45 دقيقة
        وقت الشحن
        10 ساعات
        نوع البطارية
        Ni-MH
        فولتية عالمية
        100-240 فولت

      • التصميم

        مقبض
        سهلة الحمل

      • سهولة الاستعمال

        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        دلالة الشحن
        على الوصلة
        البطارية
        1x AAA NiMH
        سهل التنظيف
        ملحقات قابلة للغسل

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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