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LongLifeالبطارية

R20G2F/40

بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد.

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بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

  • D

  • كلوريد الزنك

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة عند الاستخدام مع الأجهزة التي تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.

تظل البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 3 سنوات

تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

تحتوي بطاريات الزنك الكربون من Philips على 0% من المعادن الثقيلة الضارة

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.

المواصفات التقنية