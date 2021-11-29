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LongLifeالبطارية

R6L8B/40

بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

للمنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، اختر بطاريات LongLife (العمر الطويل). إذ تُعد تقنية الزنك والكلوريد مثالية للساعات وأجهزة الراديو والحاسبات وأجهزة التحكم عن بُعد.

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بطاريات ممتازة للأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة

  • AA

  • كلوريد الزنك

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة

تضمن تقنية كلوريد الزنك العالية الجودة فترة عمل بطارية طويلة عند الاستخدام مع الأجهزة التي تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.

تحتوي بطاريات الزنك الكربون من Philips على 0% من المعادن الثقيلة الضارة

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.

تظل البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 3 سنوات

تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

المواصفات التقنية

الدلائل والمستندات

الكتيّب التجاري المترجم - English (US)

  • PDF ملف, 269.5 kB
  • 5 December 2023