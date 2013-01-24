يسمح لك مشط الللحية والشاربَين بالحفاظ على طول شعيرات اللحية إلى 5 مم.
قم بتحويل آلة الحلاقة إلى أداة تشذيب عن طريق تنفيذ خطوتَين. 1. افصل رأس الحلاقة عن آلة الحلاقة؛ 2. قم بتركيب مسرّح اللحية.
قم بكل بساطة بإزالة المشط لاستخدام أداة التشذيب الدقيقة مع إعداد للشعيرات القصيرة بطول 0.5 مم
صُمم مسرّح اللحية الذي يعمل بالضغط لتشذيب الشوارب القصيرة جدًا مع حماية بشرتك.
يتوافق ملحق أداة تحديد اللحية SmartClick مع كل مجموعات آلات الحلاقة المزوّدة بنظام SmartClick.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
نظام قص
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ملحق SmartClick