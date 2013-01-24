الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

SmartClick

ملحق أداة تحديد اللحية

RQ111/50
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • تألّق بمظهرك تألّق بمظهرك تألّق بمظهرك
    -{discount-value}

    SmartClick ملحق أداة تحديد اللحية

    RQ111/50
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أكسسوارات SmartClick

      تألّق بمظهرك

      تمتّع بإمكانيات أكثر

      • ملحق SmartClick
      • 5 إعدادات طول
      مشط اللحية والشاربَين مع 5 إعدادات للطول

      مشط اللحية والشاربَين مع 5 إعدادات للطول

      يسمح لك مشط الللحية والشاربَين بالحفاظ على طول شعيرات اللحية إلى 5 مم.

      تركيب وفك سهل

      تركيب وفك سهل

      قم بتحويل آلة الحلاقة إلى أداة تشذيب عن طريق تنفيذ خطوتَين. 1. افصل رأس الحلاقة عن آلة الحلاقة؛ 2. قم بتركيب مسرّح اللحية.

      أداة تشذيب دقيقة للحصول على تسريحتك فائقة الدقة

      أداة تشذيب دقيقة للحصول على تسريحتك فائقة الدقة

      قم بكل بساطة بإزالة المشط لاستخدام أداة التشذيب الدقيقة مع إعداد للشعيرات القصيرة بطول 0.5 مم

      رؤوس مستديرة وأمشاط لتفادي حساسية البشرة

      رؤوس مستديرة وأمشاط لتفادي حساسية البشرة

      صُمم مسرّح اللحية الذي يعمل بالضغط لتشذيب الشوارب القصيرة جدًا مع حماية بشرتك.

      ترقية آلة الحلاقة لأشكال تشذيب إضافية

      ترقية آلة الحلاقة لأشكال تشذيب إضافية

      يتوافق ملحق أداة تحديد اللحية SmartClick مع كل مجموعات آلات الحلاقة المزوّدة بنظام SmartClick.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        التسريحات
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة

      • نظام قص

        نوع المشط
        5 إعدادات للطول
        مجموعة من إعدادات الطول
        0.5 مم إلى 5 مم

      • المحتوى

        التّعبئة
        • المشط
        • أداة تشذيب دقيقة

      • ملحق SmartClick

        تتلاءم مع نوع المنتج
        • Shaver series 9000‏ (S9xxx)
        • Shaver series 7000‏ (S7xxx)
        • SensoTouch 3D ‏(RQ12xx)
        • SensoTouch 2D ‏(RQ11xx)
        • Arcitec‏ (RQ10xx)

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل