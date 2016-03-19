حلاقة ملائمة وسهلة
تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة ملائمة وسهلة
تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات
حلاقة ملائمة وسهلة
تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة ملائمة وسهلة
تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بحلاقة بدون مجهود. فشفرات CloseCut المتينة التي نقدّمها تشحذ نفسها أثناء الحلاقة مرة بعد مرة.
تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بأربع حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك حلاقة سهلة حتى على منطقتَي الرقبة وخط الفكّ.
ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.
أكمل مظهرك الأنيق باستخدام أداة التشذيب المنبثقة. فهي مثالية للعناية بالشاربين وتشذيب السوالف.
صُممت آلة الحلاقة هذه لتعمل بالوضع اللاسلكي فقط. لذا افصلها دائمًا عن مصدر التزويد بالطاقة قبل الحلاقة.
حلاقة لمدة أطول بعد كل عملية شحن. وستحافظ آلة الحلاقة على أدائها القوي على مدار سنوات، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والفعالة.
اضغط ببساطة على رؤوس الآلة لتفتح، واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر المتبقي.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الطاقة
الخدمة
الطاقة
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