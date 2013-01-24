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Shaver 3100

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

S3122/51
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    Shaver 3100 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    S3122/51

    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات

    Shaver 3100 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات

    Shaver 3100 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    حلاقة منعشة، راحة أكبر

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقة إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة منعشة، راحة أكبر

      • رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
      • شفرات ComfortCut
      • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
      • حلاقة لـ 60 دقيقة، شحن لساعة واحدة
      تتبع رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد تقاسيم الوجه للحصول على حلاقة مريحة

      تتبع رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد تقاسيم الوجه للحصول على حلاقة مريحة

      احصل على حلاقة نظيفة مع تتبع تقاسيم وجهك بفضل حركات محورية ومرنة في 5 اتجاهات. يلامس الرأس وجهك بزاوية مثالية ويتكيّف مع تقاسيم وجهك وعنقك، لملامسة لطيفة على البشرة.

      تمت هندسة شفرات ComfortCut لتنزلق بسلاسة على البشرة

      تمت هندسة شفرات ComfortCut لتنزلق بسلاسة على البشرة

      احصل على حلاقة نظيفة ومريحة لبشرتك. تحمي أغطية الشفرات الدائرية 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر فوق مستوى البشرة مباشرة، ومساعدة آلة الحلاقة على الانزلاق بسلاسة فوق البشرة.

      Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

      Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

      احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      نظّف آلة الحلاقة بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.

      مؤشر بطارية أحادي المستوى للحصول على أفضل النتائج من آلة الحلاقة

      مؤشر بطارية أحادي المستوى للحصول على أفضل النتائج من آلة الحلاقة

      استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو محشونًا بالكامل

      60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      احلق لغاية 60 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.

      يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي، لضمان حلاقة مريحة ونظيفة

      27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي، لضمان حلاقة مريحة ونظيفة

      احصل على حلاقة نظيفة ومريحة في كل مرة مع 27 شفرة مصممة بدقة وبميزة الشحذ الذاتي.

      أداة تشذيب منبثقة للشوارب والسوالف

      أداة تشذيب منبثقة للشوارب والسوالف

      ضَع اللمسات الأخيرة على مظهرك باستخدام أداة التشذيب المضمنة والمثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب سوالفك.

      يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

      يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

      تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.

      مقبض مطاطي لاستخدام مريح مقاوم للانزلاق

      مقبض مطاطي لاستخدام مريح مقاوم للانزلاق

      أمسك آلة الحلاقة بشكل مريح ودقيق بفضل المطاط المريح والمقاوم للانزلاق الذي يُسهّل عليك إحكام قبضتك على الآلة حتى أثناء الحلاقة الرطبة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        نظام الشفرة ComfortCut
        تتبع دقيق
        رؤوس Pivot & Flex خماسية الأبعاد
        إنشاء المظهر
        رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

      • الملحقات

        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        مؤشر بطارية أحادي المستوى
        رطب وجاف
        حلاقة رطبة أو جافة
        تنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه
        • استخدام بدون أسلاك فقط

      • التصميم

        اللون
        أسود لامع
        مقبض
        • مقبض مريح واستخدام سهل
        • مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30
        ضمان لسنتين
        نعم

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