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- أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة
تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة
تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة. إكتشف كلّ المميزات
حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة
تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة
تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة. إكتشف كلّ المميزات
مع أكثر من 90000 حركة قص في الدقيقة، بإمكان شفرات SteelPrecision تزويدك بحلاقة دقيقة، وقص كمية شعر أكبر في كل تمريرة*. تتميّز الشفرات الـ 45 بأداء عالٍ وتأتي مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي وتم تصنيعها في أوروبا.
يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 250 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا بشكل ديناميكي مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
رؤوس مرنة بالكامل وتدور بمقدار 360 درجة لتتبّع منحنيات وجهك. اختبر ملامسة بشرة مثالية لحلاقة دقيقة ومريحة.
تتميّز رؤوس الحلاقة بشكل جديد وهي مصممة لتزويدك بالدقة. تم تحسين سطحها بواسطة قنوات من شأنها توجيه الشعر، لتحريك الشعر إلى وضعية قص فعالة.
نظّف آلة الحلاقة بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
احصل على تسريحة كاملة باستخدام أداة التشذيب الدقيق المنبثقة في آلة الحلاقة. فهي مضمّنة في هيكل آلة الحلاقة، وتشكّل الطريقة المثالية للحفاظ على شكل شاربك وتشذيب سوالفك.
يمكنك الحلاقة لاسلكيًا لغاية 60 دقيقة بعد شحن البطارية بالكامل مرة واحدة.
اشحن آلة الحلاقة بالكامل لمدة ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة. وفي حال كنت على عجلة، قم بتوصيل آلة الحلاقة لمدة 5 دقائق في مصدر الطاقة واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
إن منشأة إنتاج الشفرات لدينا تستخدم طاقة قابلة للتجديد 100%، وتم تصنيع التغليفات من مواد قابلة لإعادة التدوير. تأتي كل آلات الحلاقة مزوّدة بشهادة Eco passport.
تعرض الشاشة البديهية المعلومات ذات الصلة، لتمكينك من الحصول على أفضل تجربة من آلة الحلاقة. تتضمّن هذه الواجهة: مؤشر بطارية ثلاثي المستويات ونصائح التنظيف ومؤشر قفل السفر.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support
تم تصميم محرك آلة الحلاقة والبطارية لضمان المتانة، بحيث نوفر طاقة طويلة الأمد لحلاقة قوية
في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%
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