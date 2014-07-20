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  • حلاقة مثالية في كل تمريرة حلاقة مثالية في كل تمريرة حلاقة مثالية في كل تمريرة

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S9031/12

    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 9000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    حلاقة مثالية في كل تمريرة

    تقص كمية شعر أكبر بنسبة تصل إلى 20%* في تمريرة واحدة

    • شفرات الدقة V-Track
    • رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

    توجّه الشفرات الشعر ليكون في الوضعية الصحيحة لحلاقة دقيقة

    احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ توجّه الشفرات الدقيقة بنظام V-Track الشعر، وحتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول مختلف، بلطف لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقلّ لتبقى بشرتك بأفضل حالة.

    تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

    تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

    تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للعناية بشاربك وتشذيب السوالف.

    تسهّل الرموز البسيطة استخدام الوظائف

    تسهّل الرموز البسيطة استخدام الوظائف

    تُظهر الشاشة السهلة الاستخدام معلومات ذات صلة تمكنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستويات البطارية الثلاثة ومؤشر قفل السفر - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    يمنحك نظام الشحن المتقدم خيارَين مناسبَين: الشحن لمدة ساعة واحدة للحصول على وقت تشغيل لمدة 50 دقيق أو الشحن السريع لحلاقة كاملة مرة واحدة. تتضمن كل آلات الحلاقة ‎9000 Series Shavers بطارية ليثيوم أيون قوية وموفرة لاستهلاك الطاقة وتدوم طويلاً. تم تصميم آلات الحلاقة هذه ليتم تشغيلها في الوضع اللاسلكي فقط، وذلك للحرص على بقائك آمنًا طوال الوقت عند الحلاقة باستخدام المياه وحتى أثناء الاستحمام.

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.

    مع ضمان لمدة سنتَين

    مع ضمان لمدة سنتَين

    نكفل لك آلة الحلاقة هذه من Philips على سنتين. تم تصميم آلات الحلاقة ‎9000 Series Shavers لضمان مستوى أداء واستمرارية أعلى، كذلك، نضمن لك حلاقة دقيقة جدًا في كل مرة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للسفر
      SmartClick
      أداة تشذيب دقيقة

    • البرامج

      تحديث البرنامج
      تقدّم Philips تحديثات البرنامج ذات الصلة لمدة سنتَين بعد تاريخ الشراء

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن سريع لعملية حلاقة واحدة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      طاقة الاستعداد
      0.1  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      اللون
      أسود لميع
      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH90
      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • نظام شفرات الدقة V-Track
      • آلية رفع وقص فعالة
      SkinComfort
      ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
      تتبع دقيق
      رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
      • مؤشر التنظيف
      • مؤشر انخفاض البطارية
      • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
      • مؤشر قفل السفر

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    • حقيبة صغير فاخرة
    Badge-D2C

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